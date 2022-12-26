Валютний ринок у затишші перед новорічними святами. Яким буде курс гривні протягом останнього тижня 2022 року

На сьогоднішній день латати дірки у держбюджеті без емісії Національного банку не вдається. НБУ, який не зупиняє свій "друкарський верстат" та купує ОВДП у Міністерства фінансів, так чи інакше сприяє інфляційним і девальваційним процесам.

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За даними Мінфіну, НБУ з початку грудня придбав ОВДП на 30 млрд грн. Загальний обсяг емісії Нацбанку з початку війни досяг позначки 400 млрд грн ($12,5 млрд). "Без емісії покрити дефіцит держбюджету не вдається. Все це створює ризик нової девальвації гривні", – каже аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

З іншого боку, міжнародні партнери продовжують допомагати Україні, що дозволяє хоч якось стримувати обсяги емісії. У поточному місяці США виділили Україні $2 млрд. Крім того, Світовий банк перерахував на непередбачені бюджетні витрати додаткові $610 млн. Загалом міжнародні партнери з 24 лютого надали нашій країні фінансову підтримку на суму $31,3 млрд.

Також, МВФ схвалив нову програму допомоги Україні. У рамках її реалізації фонд планує підготувати комплекс заходів щодо стабілізації української фінансової системи. Така допомога буде дуже доречною після закінчення бойових дій.

Програма не передбачає виділення нових траншів, вона сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

"Втім, нескінченно функціонувати за рахунок зовнішньої грантової допомоги економіка не може, особливо після останніх ударів по енергетичній інфраструктурі України", – попереджає Гойлов.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (19-23 грудня) Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку $8 млн, а продав понад $449 млн, скоротивши таким чином міжнародні резерви на $441 млн. Відмітимо, що цей розпродаж скоротився за тиждень майже вдвічі, оскільки минулого разу НБУ реалізував аж $841 млн, а прибав ті ж символічні $7,5 млн.

Втім, як вже припускав у розмові з delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, збільшення Нацбанком продажу валюти, найвірогідніше, було пов’язано з потребою у доларах та євро на закупівлю генераторів і палива до них за кордоном.

З початку широкомасштабної війни таким чином регулятор купив на міжбанку сумарно $2,601 млрд, а продав більше $22,508 млрд (негативний баланс – $19,907 млрд). З початку ж року Нацбанк загалом купив на МБВР $3,258 млрд, а реалізував майже $25,279 млрд, скоротивши з 1 січня міжнародні резерви на $22,020 млрд.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках і на чорному ринку гривня дещо ослабла. Так, якщо в середньому по Україні у банках курс гривні до долара складав в понеділок 19 грудня 39,7-40,15 грн/$, то вже у неділю 25 грудня американська валюта торгувалась в діапазоні 40-40,4 грн/$. На чорному ринку ситуація схожа: у понеділок котирування в середньому складали 40,05-40,15 грн/$, наприкінці тижня – 40,45-40,65 грн/$.

Євро теж пішов угору по відношенню до гривні. У понеділок у банках в середньому курс складав 41,6-42,3 грн/€, а в неділю – 41,8-42,45 грн/€. На чорному ринку євро подорожчав швидше: на початку тижня курс складав 42,05-42,2 грн/€, а вже в неділю – всі 42,3-42,55 грн/€.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40 грн/$, а євро досяг позначки 41,5 грн/€. Поточна ситуація підконтрольна НБУ. Регулятор, ймовірно, продовжить й надалі тиснути на спекулянтів", – коментує ситуацію Андрій Гойлов.

Згідно з прогнозами аналітиків, останнього тижня 2022 року тренд на послаблення гривні збережеться. Однак, девальвація не буде суттєвою. Найімовірніше долар коливатиметься у діапазоні 40-40,8 грн/$, а євро – в межах 42,2-42,8 грн/€ .

Такі прогнози обумовлені традиційним зростанням попиту на інвалюту в період свят, але такі коливання матимуть тимчасовий характер. У цей період ділова активність традиційно завмирає до 14-15 січня. Якщо, звичайно, не станеться обумовленого війною форс-мажору.