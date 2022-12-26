Валютный рынок в затишье перед новогодними праздниками. Каким будет курс гривны в течение последней недели 2022 года

На сегодняшний день латать дыры в госбюджете без эмиссии Национального банка не удается. НБУ, не останавливающий свой "печатный станок" и покупающий ОВГЗ у Министерства финансов, так или иначе способствует инфляционным и девальвационным процессам.

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По данным Минфина, НБУ с начала декабря приобрел ОВГЗ на 30 млрд грн. Общий объем эмиссии Нацбанка с начала войны достиг отметки в 400 млрд грн ($12,5 млрд). "Без эмиссии покрыть дефицит госбюджета не удается. Все это создает риск новой девальвации гривны", – говорит аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

С другой стороны, международные партнеры продолжают помогать Украине, что позволяет сдерживать объемы эмиссии. В текущем месяце США выделили Украине $2 млрд. Кроме того, Всемирный банк перечислил на непредвиденные бюджетные расходы дополнительные $610 млн. В целом международные партнеры с 24 февраля оказали нашей стране финансовую поддержку на сумму $31,3 млрд.

Также МВФ одобрил новую программу помощи Украине. В рамках ее реализации фонд планирует подготовить комплекс мер по стабилизации украинской финансовой системы. Такая помощь будет очень кстати после окончания боевых действий.

Программа не предусматривает выделение новых траншей, она будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году.

"Впрочем, до бесконечности функционировать за счет внешней грантовой помощи экономика не может, особенно после последних ударов по энергетической инфраструктуре Украины", – предупреждает Гойлов.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (19-23 декабря) Нацбанк приобрел на межбанковском валютном рынке $8 млн, а продал более $449 млн, сократив таким образом международные резервы на $441 млн. Отметим, что эта распродажа сократилась за неделю почти вдвое, поскольку в прошлый раз НБУ реализовал $841 млн, а приобрел те же символические $7,5 млн.

Впрочем, как уже предполагал в разговоре с delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, увеличение Нацбанком продажи валюты, скорее всего, было связано с потребностью в долларах и евро на закупку генераторов и топлива за границей.

С начала широкомасштабной войны таким образом регулятор купил на межбанке суммарно $2,601 млрд, а продал более $22,508 млрд (негативный баланс – $19,907 млрд). С начала же года Нацбанк купил на МБВР $3,258 млрд, а реализовал почти $25,279 млрд, сократив с 1 января международные резервы на $22,020 млрд.

Курс в банках и на черном рынке

В банках и на черном рынке гривна несколько ослабла. Так, если в среднем по Украине в банках курс гривны по отношению к доллару составлял в понедельник 19 декабря 39,7-40,15 грн/$, то уже в воскресенье 25 декабря американская валюта торговалась в диапазоне 40-40,4 грн/$. На черном рынке ситуация похожая: в понедельник котировки в среднем составляли 40,05-40,15 грн/$, в конце недели – 40,45-40,65 грн/$.

Евро тоже пошел вверх по отношению к гривне. В понедельник в банках в среднем курс составлял 41,6–42,3 грн/€, а в воскресенье – 41,8–42,45 грн/€. На черном рынке евро подорожал быстрее: в начале недели курс составлял 42,05–42,2 грн/€, а уже в воскресенье – все 42,3–42,55 грн/€.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40 грн/$, а евро достиг отметки 41,5 грн/€. Текущая ситуация подконтрольна НБУ. Регулятор, вероятно, продолжит и дальше давить на спекулянтов", – комментирует ситуацию Андрей Гойлов.

Согласно прогнозам аналитиков, на последней неделе 2022 года тренд на ослабление гривны сохранится. Однако девальвация не будет существенной. Скорее всего, доллар будет колебаться в диапазоне 40-40,8 грн/$, а евро – в пределах 42,2-42,8 грн/€ .

Такие прогнозы обусловлены традиционным ростом спроса на инвалюту в период праздников, но такие колебания будут носить временный характер. В этот период деловая активность обычно замирает до 14-15 января. Если, конечно, не произойдет обусловленный войной форс-мажор.