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WhiteBIT запустила собственные токены WBT, которые были раскуплены через 15 минут после старта торгов
14 августа украинская криптовалютная биржа WhiteBIT запустила ланчпад собственного токена WBT. Биржевое предложение на рынке оказалось настолько востребованным и "горячим", что 1 млн токенов WBT, выпущенных в рамках первой продажи, были раскуплены пользователями всего через 15 минут после старта торгов. Невероятный успех запуска собственного токена стал очередным шагом развития и масштабирования компании, всего за четыре года прошедшей путь от стартапа до крупнейшей криптовалютной биржи Европы.
В целом WhiteBIT планирует выпустить на биржу фиксированное количество токенов – 400 000 000 WBT. Половина из них являются токенами сокровищницы - их разблокируют в течение следующих трех лет по конкретному графику. Чтобы уберечь токены от инфляции и обеспечить их дальнейший рост, токены WBT будут сжигаться на основе еженедельной комиссии WhiteBIT.
Токен WBT откроет новые возможности и станет полезным и надежным активом не только для лояльных пользователей биржи WhiteBIT, но и для новичков. В частности, для начинающих предусмотрели награды за активные действия на платформе, трейдинговые турниры, эйдропы , листинги на других биржах. Кроме этого, запуск токена WBT будет способствовать формированию сообщества влиятельных лиц в пределах криптовалютного комьюнити WhiteBIT.
С токеном WBT пользователи WhiteBIT получают целый ряд приятных бонусов и преимуществ:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- интеграцию с другими биржевыми продуктами;
- вознаграждения для владельцев;
- увеличение реферальной ставки до 40–50%;
- снижение торговых комиссий/скидку на комиссию;
- ежедневный бесплатный вывод ERC20/ETH;
- ежедневные бесплатные AML-проверки;
- потенциал роста за счет фиксированного количества токенов и еженедельного сжигания
Сегодня тенденция развития цифровых технологий уже четко очерчена. За ними будущее и постепенно они становятся обычной частью быта для людей со всего мира. Запуск собственного токена для нас – важнейший этап развития компании WhiteBIT. И для меня показательно не только то, что произошло, но и как именно это произошло. Мало кто может реализовать в первый день торгов все запланированное количество токенов всего за 15 минут. Нам удалось. Это говорит лишь об одном — все, что делает команда WhiteBIT, востребовано среди пользователей. А мы работаем именно для них, поэтому постоянно расширяем и совершенствуем возможности наших сервисов. Я уверен, что пользователи WhiteBIT положительно оценят все привилегии и выгоды, которые они получат как владельцы токенов WBT”, – рассказал СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов.
Следующим шагом развития сервисов компании станет листинг на WhiteBIT. О деталях будет сообщено впоследствии.
СПРАВКА
WhiteBIT – крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.