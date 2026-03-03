- Категория
Зарплатное "зазеркалье": как миллиарды гривен исчезают в "конвертах" во время войны
Несмотря на полномасштабное вторжение, цифровизацию налоговой службы, риск-ориентированный подход к проверкам и курс власти на детенизацию – схема "зарплат в конвертах" существенно выросла за прошлый год и вышла на первое место среди всех "серых" схем в соответствии с новым исследованием.
Традиционно в этой проблеме обычно обвиняют "хитрых" предпринимателей и бессознательных работников, но проблема значительно глубже и в первую очередь заключается в чрезмерно высокой нагрузке на фонд оплаты труда в Украине, к тому же еще и растущий (увеличение ВЗ до 5% в прошлом году).
Сколько теряет бюджет, почему работники "маскируются" под "минималку" и какие отрасли применяют "схему" больше всего?
Украинская экономика традиционно живет в двух измерениях. Первый – официальный, с налогами и отчетностью. Второй – "теневой", объем которого специалисты оценивают в 20–40% от ВВП. И хотя война несколько изменила структуру "тени", ее самая большая схема – неофициальные выплаты работникам – только растет.
В результате полномасштабной войны и мер, связанных с ней, некоторые схемы (например, скрытое трансграничное перемещение капитала) существенно уменьшились – жесткие регулирования военного времени оставили для них гораздо меньше места. Также естественно уменьшилось количество неофициально занятых из-за общего сокращения рабочей силы. Также, вероятно, уменьшилась доля крупного бизнеса из-за разрушения и временной оккупации врагом территорий, традиционно являвшихся местоположением крупных промышленных предприятий. С другой стороны, появились новые мотивы для неформальной занятости, а также дробления предприятий на ФЛП, чтобы избежать необходимости уведомлять ТЦК о наемных работниках – военнообязанных. Однако в целом структура теневой экономики остается достаточно консервативной.
Как изменилась ситуация с неформально занятыми после полномасштабной войны?
К началу полномасштабной войны, по данным Госстата, количество неформально занятого населения (людей, работавших без оформления трудовых отношений или предпринимательской деятельности как основной работы) в возрасте 15–70 лет составило более 3 млн человек. Это 19,5% общей численности занятых украинцев этого возраста с учетом всех категорий работников. Среди них около 1,8 млн составляли занятые не по найму (самозанятые). Также, по результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, о том, что они работают на основе трудового договора или записи в трудовой книжке и получают только официальную зарплату, заявили 63,7% участников опроса. Остальные признали, что получают всю или часть зарплаты неофициально. В то же время почти каждый пятый (19,8%) работал без официального оформления (соответствующего данным Госстата в рамках статистической погрешности), а 16,4% респондентов, хотя и имели официальные отношения с работодателем, но часть зарплаты получали неофициально.
К сожалению, с начала полномасштабного вторжения Госстат прекратил публикацию данных по неформальной занятости, которые использовались для расчета в прошлых отчетах. Но в 2024 г. ЮНИСЕФ сделал большой репрезентативный опрос, который, среди прочих, содержал вопрос о виде занятости с опциями, в частности "Работа за зарплату без оформления документов, а на основе устной договоренности" и "Работал индивидуально на себя ради получения дохода без оформления предприятия и без других лиц" и т.д.), принадлежащих к неофициальной занятости. Это дало возможность оценить объемы этого явления во время войны.
Согласно результатам этого опроса, неофициально работали по найму 14% всего количества работников (включая тех, кто "временно не работал" из-за отпусков, выходных или болезни). Также без оформления занимались индивидуальной деятельностью около 4% работавших. Итого это составляет около 18%, что на 2% меньше данных опроса Центра Разумкова и Госстата. Разница может объясняться отличиями в методологии. В частности, в опросе ЮНИСЕФ не было варианта о неофициальном предпринимательстве с наемными, также существенно изменился социально-экономический контекст.
Общее количество официально занятых в экономике Украины состоит из 7,6 млн наемных работников и почти 1,5 млн ФЛП, которые подавали налоговые декларации – всего 9,1 млн человек. Соответственно общее количество неофициально занятых составило примерно 1,9 млн человек, что близко к оценке, озвученной два года назад тогдашним вице-премьером Юлией Свириденко – 1,7 млн человек. Это существенное уменьшение по сравнению с 3 млн 2021 г. по данным Госстата. Очевидно, это прежде всего связано с общим сокращением занятости в гражданском секторе.
Каковы потери бюджета от не оформленных работников и "МЗП+конверт"?
Респонденты опроса ЮНИСЕФ также отвечали на вопросы о месячном доходе. В общей сложности неофициально занятые по найму за год получили более 250 млрд грн дохода, с которого, если бы он был обложен налогом, они должны были бы уплатить почти 125 млрд грн. Однако в опросах респонденты склонны занижать свои доходы, поэтому эта оценка минимальна. Верхнюю оценку можно получить, если считать, что в среднем неофициально занятые получали около средней зарплаты чистыми. В таком случае неофициально занятые по найму в общей сложности получили почти 400 млрд грн, из которых, соответственно, их работодатели должны уплатить в общей сложности почти 200 млрд грн налогов.
Относительно оценки потерь от схемы "минималка+конверт" – эконометрическая оценка аномалий распределения зарплат (Рис. 1) показала, что вблизи МЗП (в диапазоне 7 900 – 8 700 грн в мес.) наблюдается аномально большое количество работников – в общей сложности более чем 650 тыс. В отличие от прошедших очевидно, работодатели, применяющие схему "МЗП + конверт", начали иногда выплачивать большие официальные зарплаты, чтобы не привлекать внимание ГНС.
В общей сложности эти работники официально получали в среднем 5,31 млрд грн в мес., что в пересчете на полный год составляет 63,71 млрд грн. Вместе с тем, в следующей аномалии (диапазон 8 700 – 21 248 грн в мес.), наоборот, наблюдается на 825 тыс. меньше работников, чем прогнозируется моделью. Мы интерпретируем это как признак "доплат в конвертах". В общей сложности, вероятно, выплаченные им зарплаты в пересчете на полный год составляют 127 млрд грн, разница с официально выплаченными – 63 млрд грн. Учитывая, что, в отличие от предыдущего метода, речь идет о номинальных зарплатах, условно недополученные бюджетные доходы составляют около 25 млрд грн.
Альтернативный примерный подсчет предполагает, что фактически выплачивалась средняя зарплата, в то время как официально – минимальная, так что разница составляла 162 тыс. грн в год на одного работника, соответственно получаем верхнюю оценку в размере 133,5 млрд грн с условными потерями бюджетных поступлений в 53,5 млрд грн.
Общий результат: наемные работники в Украине ежегодно получают от 313 до 533 млрд грн неоформленных платежей. Если бы эти деньги были обложены налогом, бюджет мог бы дополнительно получить в год от 150 до 253 млрд грн налогов.
Ритейл: парадоксы цифр
Наиболее показательным примером является отрасль розничной торговли. Здесь наблюдаются существенные аномалии в уровне зарплат в топ-50 сетей отрасли – средние зарплаты сетей колеблются от 8 тыс. грн до 60 тыс. грн в месяц.
Такая колоссальная разница между разными сетями из топ-50 крупнейших сетей свидетельствует о масштабном использовании зарплат "в конвертах" частью игроков. Потери государства от недоплаченных налогов с зарплат только в этой отрасли стремительно растут: если в 2021 году они составляли 13 млрд грн, то в 2024-м уже 37,2 млрд грн ( данные ВСК).
Кто виноват и что делать?
Тенизация зарплат – это естественный ответ бизнеса на налоговое и административное давление, которое он считает чрезмерным по отношению к качеству государственных услуг. Однако в условиях войны, когда каждая гривна налогов идет на оборону – такой масштаб уклонения становится критической угрозой.
Для минимизации этих схем в первую очередь необходимо реализовать:
- Существенно снизить нагрузку на фонд оплаты труда до целевого показателя в 20% совокупно (вместо текущих 37% эффективная ставка, 53% соотношение налогов к выплаченной зарплате), компенсируя недопоступление в бюджет за счет сокращения неэффективных расходов бюджета и модификацией налогов на землю и имущество (увеличивая их часть в ВВП).
- Важно решить проблему с субсидиями. Работники в части случаев не желают официального оформления из-за желания получать и дальше субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Необходимо убрать эту связь, например, признав для целей получения субсидий всех граждан, не работающих как получающих среднюю заработную плату. Также необходимо ввести бессрочно для малого бизнеса свободный трудовой договор, который дал бы возможность предпринимателям не применять вообще нормы архаического Трудового кодекса, заключая с работниками исключительно свободный договор, избавившись от десятков ненужных бумаг (приказы, табели, росписи и т.п.).
- Без системной налоговой реформы, которая предусматривала бы снижение нагрузки на фонд оплаты труда и упрощение процедур при оформлении работников – государство будет продолжать терять ежегодно значительный ресурс, крайне необходимый для нашей обороны.