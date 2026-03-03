Зарплатное "зазеркалье": как миллиарды гривен исчезают в "конвертах" во время войны

Несмотря на полномасштабное вторжение, цифровизацию налоговой службы, риск-ориентированный подход к проверкам и курс власти на детенизацию – схема "зарплат в конвертах" существенно выросла за прошлый год и вышла на первое место среди всех "серых" схем в соответствии с новым исследованием.

Традиционно в этой проблеме обычно обвиняют "хитрых" предпринимателей и бессознательных работников, но проблема значительно глубже и в первую очередь заключается в чрезмерно высокой нагрузке на фонд оплаты труда в Украине, к тому же еще и растущий (увеличение ВЗ до 5% в прошлом году).

Сколько теряет бюджет, почему работники "маскируются" под "минималку" и какие отрасли применяют "схему" больше всего?

Украинская экономика традиционно живет в двух измерениях. Первый – официальный, с налогами и отчетностью. Второй – "теневой", объем которого специалисты оценивают в 20–40% от ВВП. И хотя война несколько изменила структуру "тени", ее самая большая схема – неофициальные выплаты работникам – только растет.

В результате полномасштабной войны и мер, связанных с ней, некоторые схемы (например, скрытое трансграничное перемещение капитала) существенно уменьшились – жесткие регулирования военного времени оставили для них гораздо меньше места. Также естественно уменьшилось количество неофициально занятых из-за общего сокращения рабочей силы. Также, вероятно, уменьшилась доля крупного бизнеса из-за разрушения и временной оккупации врагом территорий, традиционно являвшихся местоположением крупных промышленных предприятий. С другой стороны, появились новые мотивы для неформальной занятости, а также дробления предприятий на ФЛП, чтобы избежать необходимости уведомлять ТЦК о наемных работниках – военнообязанных. Однако в целом структура теневой экономики остается достаточно консервативной.

Как изменилась ситуация с неформально занятыми после полномасштабной войны?

К началу полномасштабной войны, по данным Госстата, количество неформально занятого населения (людей, работавших без оформления трудовых отношений или предпринимательской деятельности как основной работы) в возрасте 15–70 лет составило более 3 млн человек. Это 19,5% общей численности занятых украинцев этого возраста с учетом всех категорий работников. Среди них около 1,8 млн составляли занятые не по найму (самозанятые). Также, по результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, о том, что они работают на основе трудового договора или записи в трудовой книжке и получают только официальную зарплату, заявили 63,7% участников опроса. Остальные признали, что получают всю или часть зарплаты неофициально. В то же время почти каждый пятый (19,8%) работал без официального оформления (соответствующего данным Госстата в рамках статистической погрешности), а 16,4% респондентов, хотя и имели официальные отношения с работодателем, но часть зарплаты получали неофициально.

К сожалению, с начала полномасштабного вторжения Госстат прекратил публикацию данных по неформальной занятости, которые использовались для расчета в прошлых отчетах. Но в 2024 г. ЮНИСЕФ сделал большой репрезентативный опрос, который, среди прочих, содержал вопрос о виде занятости с опциями, в частности "Работа за зарплату без оформления документов, а на основе устной договоренности" и "Работал индивидуально на себя ради получения дохода без оформления предприятия и без других лиц" и т.д.), принадлежащих к неофициальной занятости. Это дало возможность оценить объемы этого явления во время войны.

Согласно результатам этого опроса, неофициально работали по найму 14% всего количества работников (включая тех, кто "временно не работал" из-за отпусков, выходных или болезни). Также без оформления занимались индивидуальной деятельностью около 4% работавших. Итого это составляет около 18%, что на 2% меньше данных опроса Центра Разумкова и Госстата. Разница может объясняться отличиями в методологии. В частности, в опросе ЮНИСЕФ не было варианта о неофициальном предпринимательстве с наемными, также существенно изменился социально-экономический контекст.

Общее количество официально занятых в экономике Украины состоит из 7,6 млн наемных работников и почти 1,5 млн ФЛП, которые подавали налоговые декларации – всего 9,1 млн человек. Соответственно общее количество неофициально занятых составило примерно 1,9 млн человек, что близко к оценке, озвученной два года назад тогдашним вице-премьером Юлией Свириденко – 1,7 млн человек. Это существенное уменьшение по сравнению с 3 млн 2021 г. по данным Госстата. Очевидно, это прежде всего связано с общим сокращением занятости в гражданском секторе.

Каковы потери бюджета от не оформленных работников и "МЗП+конверт"?

Респонденты опроса ЮНИСЕФ также отвечали на вопросы о месячном доходе. В общей сложности неофициально занятые по найму за год получили более 250 млрд грн дохода, с которого, если бы он был обложен налогом, они должны были бы уплатить почти 125 млрд грн. Однако в опросах респонденты склонны занижать свои доходы, поэтому эта оценка минимальна. Верхнюю оценку можно получить, если считать, что в среднем неофициально занятые получали около средней зарплаты чистыми. В таком случае неофициально занятые по найму в общей сложности получили почти 400 млрд грн, из которых, соответственно, их работодатели должны уплатить в общей сложности почти 200 млрд грн налогов.

Относительно оценки потерь от схемы "минималка+конверт" – эконометрическая оценка аномалий распределения зарплат (Рис. 1) показала, что вблизи МЗП (в диапазоне 7 900 – 8 700 грн в мес.) наблюдается аномально большое количество работников – в общей сложности более чем 650 тыс. В отличие от прошедших очевидно, работодатели, применяющие схему "МЗП + конверт", начали иногда выплачивать большие официальные зарплаты, чтобы не привлекать внимание ГНС.

В общей сложности эти работники официально получали в среднем 5,31 млрд грн в мес., что в пересчете на полный год составляет 63,71 млрд грн. Вместе с тем, в следующей аномалии (диапазон 8 700 – 21 248 грн в мес.), наоборот, наблюдается на 825 тыс. меньше работников, чем прогнозируется моделью. Мы интерпретируем это как признак "доплат в конвертах". В общей сложности, вероятно, выплаченные им зарплаты в пересчете на полный год составляют 127 млрд грн, разница с официально выплаченными – 63 млрд грн. Учитывая, что, в отличие от предыдущего метода, речь идет о номинальных зарплатах, условно недополученные бюджетные доходы составляют около 25 млрд грн.

Альтернативный примерный подсчет предполагает, что фактически выплачивалась средняя зарплата, в то время как официально – минимальная, так что разница составляла 162 тыс. грн в год на одного работника, соответственно получаем верхнюю оценку в размере 133,5 млрд грн с условными потерями бюджетных поступлений в 53,5 млрд грн.

Рис. 1. Распределение наемных работников по полученным месячным зарплатам в диапазоне от МЗП до 40 тыс. грн.

Общий результат: наемные работники в Украине ежегодно получают от 313 до 533 млрд грн неоформленных платежей. Если бы эти деньги были обложены налогом, бюджет мог бы дополнительно получить в год от 150 до 253 млрд грн налогов.

Ритейл: парадоксы цифр

Наиболее показательным примером является отрасль розничной торговли. Здесь наблюдаются существенные аномалии в уровне зарплат в топ-50 сетей отрасли – средние зарплаты сетей колеблются от 8 тыс. грн до 60 тыс. грн в месяц.

Такая колоссальная разница между разными сетями из топ-50 крупнейших сетей свидетельствует о масштабном использовании зарплат "в конвертах" частью игроков. Потери государства от недоплаченных налогов с зарплат только в этой отрасли стремительно растут: если в 2021 году они составляли 13 млрд грн, то в 2024-м уже 37,2 млрд грн ( данные ВСК).

Кто виноват и что делать?

Тенизация зарплат – это естественный ответ бизнеса на налоговое и административное давление, которое он считает чрезмерным по отношению к качеству государственных услуг. Однако в условиях войны, когда каждая гривна налогов идет на оборону – такой масштаб уклонения становится критической угрозой.

Для минимизации этих схем в первую очередь необходимо реализовать: