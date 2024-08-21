ВПЛ и три области получат до 20 тыс. евро грантов на поддержку бизнеса

Пострадавшие от войны Украинцы получат дополнительную поддержку в размере 20 миллионов евро. Эти средства будут направлены на помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), вернувшимся домой и принимающим общинам в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная подчеркнула важность этой инициативы отметив, что приграничные регионы, которые были частично оккупированы и постоянно подвергаются ракетным обстрелам, нуждаются в особом внимании.

Сообщается, что проект "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта", в рамках которого оказывается поддержка, реализуется Министерством экономики Украины в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) за финансирование Немецкого банка развития (KfW) имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)

Что предполагается в рамках проекта

Планируется предоставление 285 грантов: 150 грантов до 7000 евро для микропредприятий; 90 грантов до 20000 евро для малых предприятий; 45 грантов до 15 000 евро для стартапов.

Четыре экономических кластера получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности продукции, стимулирования экспорта и развития региона.

Кроме этого, 500 человек получат ваучеры на сумму до 1000 евро для повышения квалификации.

Также проект включает мероприятия по восстановлению экономической инфраструктуры, созданию сети хабов и субхабов по усилению социальной устойчивости общин трех областей. Эта инициатива направлена на поддержание экономического развития и социального благосостояния в пострадавших от войны регионах.

Добавим, что по итогам грантовой программы "Собственное дело" 837 ветеранов и их супругов получили положительное решение о предоставлении гранта на общую сумму почти 400 млн. грн. Треть из них откроют новый бизнес, другие взяли грант на развитие существующих компаний.

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