ВПО та три області отримають до 20 тис євро грантів на підтримку бізнесу

Українці, які постраждали від війни, отримають додаткову підтримку в розмірі 20 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), громадянам, які повернулись додому, та приймаючим громадам у Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна підкреслила важливість цієї ініціативи зазначивши, що прикордонні регіони, які були частково окуповані та постійно зазнають ракетних обстрілів, потребують особливої уваги.

Повідомляється, що проєкт "Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту", в рамках якого надається підтримка, реалізується Міністерством економіки України у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансування Німецького банку розвитку (KfW) від імені Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ).

Що передбачається у рамках проєкту

Планується надання 285 грантів: 150 грантів до 7 000 євро для мікропідприємств;90 грантів до 20 000 євро для малих підприємств; 45 грантів до 15 000 євро для стартапів.

Чотири економічні кластери отримають гранти до 80 000 євро для підвищення конкурентоспроможності продукції, стимулювання експорту та розвитку регіону.

Окрім цього, 500 осіб отримають ваучери на суму до 1 000 євро для підвищення кваліфікації.

Також проєкт включає заходи з відновлення економічної інфраструктури, створення мережі хабів та субхабів для посилення соціальної стійкості громад трьох областей. Ця ініціатива спрямована на підтримку економічного розвитку та соціального добробуту у постраждалих від війни регіонах.

Додамо, що за підсумками грантової програми "Власна справа" 837 ветеранів та їхніх подружжя отримали позитивне рішення про надання гранту на загальну суму майже 400 млн грн. Третина з них відкриють новий бізнес, інші взяли грант на розвиток існуючих компаній.

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