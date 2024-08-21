На отримання допомоги на гектар за добу зареєструвалася рекордна кількість фермерів: прийом заявок призупинено

7 729 сільськогосподарських виробників зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі за добу на отримання бюджетної субсидії у розмірі 4000 грн на 1 га сільгоспугідь для впровадження сільськогосподарської діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.



"Наразі прийом заявок зупинено через вичерпання передбаченого обсягу бюджетних асигнувань", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують в аграрному відомстві, вже подані сільгоспвиробниками заявки будуть опрацьовані в установленому порядку.

Як повідомили в Мінагрополітики, наступна, 3 хвиля, прийому заявок за цим напрямом допомоги буде проведена у жовтні 2024 року.

Уряд розробив механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв

Кабінет Міністрів ухвалив програму підтримки аграріїв на прифронтових територіях. Вона передбачає виплату 1 000 гривень за гектар угідь для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій, і 2 000 гривень за гектар для тих, хто веде діяльність безпосередньо на територіях бойових дій.

Заявки можна буде подавати в Державному аграрному реєстрі. Орієнтовний термін приймання заявок - з 10 вересня по 25 вересня 2024 року.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників: