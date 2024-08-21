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На отримання допомоги на гектар за добу зареєструвалася рекордна кількість фермерів: прийом заявок призупинено

На отримання допомоги на гектар за добу зареєструвалася рекордна кількість фермерів: прийом заявок призупинено
Фото: t.me/mapfu2022

7 729 сільськогосподарських виробників зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі за добу на отримання бюджетної субсидії у розмірі 4000 грн на 1 га сільгоспугідь для впровадження сільськогосподарської діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Наразі прийом заявок зупинено через вичерпання передбаченого обсягу бюджетних асигнувань", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують в аграрному відомстві, вже подані сільгоспвиробниками заявки будуть опрацьовані в установленому порядку. 

Як повідомили в Мінагрополітики, наступна, 3 хвиля, прийому заявок за цим напрямом допомоги буде проведена у жовтні 2024 року.

Уряд розробив механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв

Кабінет Міністрів ухвалив програму підтримки аграріїв на прифронтових територіях. Вона передбачає виплату 1 000 гривень за гектар угідь для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій, і 2 000 гривень за гектар для тих, хто веде діяльність безпосередньо на територіях бойових дій. 

Заявки можна буде подавати в Державному аграрному реєстрі. Орієнтовний термін приймання заявок - з 10 вересня по 25 вересня  2024 року. 

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

  • "Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.
  • Підприємці, які обробляють до 500 га,  можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.
  • Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.
  • Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів,  що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.
Автор:
Світлана Манько