В Україні діють шахрайські схеми щодо надання держдопомоги аграріям

Мінагрополітики попередило про поширення шахрайських схем щодо надання аграріям державної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба аграрного відомства.

Зазначається, що на сьогодні, в тому числі через соціальні мережі, масово поширюються шахрайські схеми, де аграріям пропонують за окрему плату зареєструвати в Державному аграрному реєстрі заявку на отримання бюджетної субсидії.

"Мінагрополітики заявляє, що подання заявки на отримання бюджетної допомоги абсолютно безкоштовне. Право на державну компенсацію має кожен сільгоспвиробник, зареєстрований в ДАР, і який відповідає критеріям тієї чи іншої бюджетної програми", - йдеться у повідомленні відомства.

В Мінагрополітики наголошують, що будь-які пропозиції щодо «допомоги» за окрему плату – шахрайство, про яке необхідно повідомляти правоохоронні органи.

"Мінагрополітики звертається до аграріїв не довіряти шахраям, які пропонують свою «допомогу» в отриманні бюджетних субсидій", - підкреслюють у відомстві.

Уряд розробив механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв

Кабінет Міністрів ухвалив програму підтримки аграріїв на прифронтових територіях. Вона передбачає виплату 1 000 гривень за гектар угідь для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій, і 2 000 гривень за гектар для тих, хто веде діяльність безпосередньо на територіях бойових дій.

Заявки можна буде подавати в Державному аграрному реєстрі. Орієнтовний термін приймання заявок - з 10 вересня по 25 вересня 2024 року.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників: