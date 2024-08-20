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В Україні діють шахрайські схеми щодо надання держдопомоги аграріям
Мінагрополітики попередило про поширення шахрайських схем щодо надання аграріям державної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба аграрного відомства.
Зазначається, що на сьогодні, в тому числі через соціальні мережі, масово поширюються шахрайські схеми, де аграріям пропонують за окрему плату зареєструвати в Державному аграрному реєстрі заявку на отримання бюджетної субсидії.
"Мінагрополітики заявляє, що подання заявки на отримання бюджетної допомоги абсолютно безкоштовне. Право на державну компенсацію має кожен сільгоспвиробник, зареєстрований в ДАР, і який відповідає критеріям тієї чи іншої бюджетної програми", - йдеться у повідомленні відомства.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
В Мінагрополітики наголошують, що будь-які пропозиції щодо «допомоги» за окрему плату – шахрайство, про яке необхідно повідомляти правоохоронні органи.
"Мінагрополітики звертається до аграріїв не довіряти шахраям, які пропонують свою «допомогу» в отриманні бюджетних субсидій", - підкреслюють у відомстві.
Уряд розробив механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв
Кабінет Міністрів ухвалив програму підтримки аграріїв на прифронтових територіях. Вона передбачає виплату 1 000 гривень за гектар угідь для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій, і 2 000 гривень за гектар для тих, хто веде діяльність безпосередньо на територіях бойових дій.
Заявки можна буде подавати в Державному аграрному реєстрі. Орієнтовний термін приймання заявок - з 10 вересня по 25 вересня 2024 року.
Програми підтримки сільськогосподарських виробників
Програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.
Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:
- "Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.
- Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.
- Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.
- Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.