В Украине действуют мошеннические схемы по предоставлению госпомощи аграриям

Минагрополитики предупредило о распространении мошеннических схем предоставления аграриям государственной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба аграрного ведомства.

Отмечается, что сегодня, в том числе через социальные сети, массово распространяются мошеннические схемы, где аграриям предлагают за отдельную плату зарегистрировать в Государственном аграрном реестре заявку на получение бюджетной субсидии.

"Минагрополитики заявляет, что подача заявки на получение бюджетной помощи абсолютно бесплатна. Право на государственную компенсацию имеет каждый сельхозпроизводитель, зарегистрированный в ГАР, и отвечающий критериям той или иной бюджетной программы", — говорится в сообщении ведомства.

В Минагрополитики отмечают, что любые предложения по «помощи» за отдельную плату – мошенничество, о котором необходимо сообщать правоохранительным органам.

"Минагрополитики обращается к аграриям не доверять мошенникам, которые предлагают свою "помощь" в получении бюджетных субсидий", — подчеркивают в ведомстве.

Правительство разработало механизм предоставления специальных субсидий для аграриев

Кабинет Министров принял программу поддержки аграриев на прифронтовых территориях. Она предусматривает выплату 1000 гривен за гектар угодий для фермеров, работающих в зонах потенциальных боевых действий, и 2000 гривен за гектар для тех, кто ведет деятельность непосредственно на территориях боевых действий.

Заявки можно будет подавать в Государственном аграрном реестре. Ориентировочный срок приема заявок – с 10 сентября по 25 сентября 2024 года.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства на Украине стартовала 8 апреля.

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники в целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей :