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В Украине действуют мошеннические схемы по предоставлению госпомощи аграриям
Минагрополитики предупредило о распространении мошеннических схем предоставления аграриям государственной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба аграрного ведомства.
Отмечается, что сегодня, в том числе через социальные сети, массово распространяются мошеннические схемы, где аграриям предлагают за отдельную плату зарегистрировать в Государственном аграрном реестре заявку на получение бюджетной субсидии.
"Минагрополитики заявляет, что подача заявки на получение бюджетной помощи абсолютно бесплатна. Право на государственную компенсацию имеет каждый сельхозпроизводитель, зарегистрированный в ГАР, и отвечающий критериям той или иной бюджетной программы", — говорится в сообщении ведомства.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Минагрополитики отмечают, что любые предложения по «помощи» за отдельную плату – мошенничество, о котором необходимо сообщать правоохранительным органам.
"Минагрополитики обращается к аграриям не доверять мошенникам, которые предлагают свою "помощь" в получении бюджетных субсидий", — подчеркивают в ведомстве.
Правительство разработало механизм предоставления специальных субсидий для аграриев
Кабинет Министров принял программу поддержки аграриев на прифронтовых территориях. Она предусматривает выплату 1000 гривен за гектар угодий для фермеров, работающих в зонах потенциальных боевых действий, и 2000 гривен за гектар для тех, кто ведет деятельность непосредственно на территориях боевых действий.
Заявки можно будет подавать в Государственном аграрном реестре. Ориентировочный срок приема заявок – с 10 сентября по 25 сентября 2024 года.
Программы поддержки сельскохозяйственных производителей
Программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства на Украине стартовала 8 апреля.
Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники в целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей :
- "Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.
- Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.
- Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.
- Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.