Кабмин утвердил программу поддержки для аграриев с прифронтовых территорий

Кабинет Министров принял программу поддержки аграриев на прифронтовых территориях. Она предусматривает выплату 1000 гривен за гектар угодий для фермеров, работающих в зонах потенциальных боевых действий, и 2000 гривен за гектар для тех, кто ведет деятельность непосредственно на территориях боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

"Государство будет платить тысячу гривен на 1 гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий, и по 2 тысячи гривен на гектар, если это территории боевых действий. Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих общинах" Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", — сказал Денис Шмигаль.



Напомним, что в Украине также рассматривают возможность ежегодной дотации аграриям, работающим на прифронтовых территориях,



Государственные программы поддержки для аграриев

Для аграриев в прифронтовых регионах действует ряд государственных программ поддержки, таких как безвозвратная помощь на гектар земли, пособие на поголовье скота, компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, а также гранты на развитие садов, теплиц и перерабатывающих предприятий.

В частности:

Аграрии на деоккупированных территориях, которые возделывают до 120 га, могут получить 8 000 гривен безвозвратной помощи за гектар. Прием заявок ведется в Государственном аграрном реестре.

Фермеры, которые содержат от 3 до 100 коров, могут получить 7000 гривен на одну голову скота.

Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники составляет до 25% и относится к технике, купленной с апреля 2024 года.

Гранты на развитие садов и теплиц составляют до 10 миллионов гривен и до 7 миллионов гривен соответственно. Также можно получить до 8 миллионов гривен на создание перерабатывающего предприятия.

Заметим, Кабинет Министров Украины принял решение предоставлять 30% скидку на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям.

В марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.