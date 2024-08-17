Кабмін затвердив програму підтримки для аграріїв з прифронтових територій

Кабінет Міністрів ухвалив програму підтримки аграріїв на прифронтових територіях. Вона передбачає виплату 1 000 гривень за гектар угідь для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій, і 2 000 гривень за гектар для тих, хто веде діяльність безпосередньо на територіях бойових дій. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Держава буде платити тисячу гривень на 1 гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2 тисячі гривень на гектар, якщо це території бойових дій. Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", — сказав Денис Шмигаль.



Нагадаємо, що в Україні також розглядають можливість щорічної дотації аграріям, які працюють на прифронтових територіях,



Державні програми підтримки для аграріїв

Для аграріїв у прифронтових регіонах діє низка державних програм підтримки, таких як безповоротна допомога на один гектар землі, допомога на поголів’я худоби, компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, а також гранти на розвиток садів, теплиць та переробних підприємств.

Зокрема:

Аграрії на деокупованих територіях, які обробляють до 120 га, можуть отримати 8 000 гривень безповоротної допомоги за один гектар. Прийом заявок ведеться в Державному аграрному реєстрі.

Фермери, які утримують від 3 до 100 корів, можуть отримати 7 000 гривень на одну голову худоби.

Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки становить до 25% і стосується техніки, купленої з квітня 2024 року.

Гранти на розвиток садів та теплиць складають до 10 мільйонів гривень і до 7 мільйонів гривень відповідно. Також можна отримати до 8 мільйонів гривень на створення переробного підприємства.

Зауважимо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення надавати 30% знижку на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій.

У березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.