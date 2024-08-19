Бизнес предупреждает о возможном блокировании экспорта агропродукции в результате непродуманных решений власти

Бизнес выступил против перевода в ручное управление экспорта зерновой и масличной продукции путем возможной блокировки налоговых накладных и расчетов корректировки в них.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Риски для бесперебойного функционирования АПК

Отмечается, что Государственная налоговая служба обнародовала проект постановления КМУ «О внесении изменений в Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных» и проект приказа Минфина «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины».

Как отмечают эксперты ЕБА, предложенные в документах нововведения фактически создадут значительные риски для нормального и бесперебойного функционирования аграрной отрасли, ведь они будут усложнять администрирование налога на добавленную стоимость в части регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки на экспортные операции по нескольким причинам.

"Во-первых, предприятия, выполняющие условие возврата экспортной выручки в размере не менее 80%, должны будут регистрировать налоговые накладные и расчеты корректировки в общем порядке и терять время и ресурсы на такие действия", — объясняют В ЕБА.

Во-вторых, проверка на безусловную регистрацию таких налоговых накладных и расчетов корректировки в большинстве случаев у крупных предприятий не будет положительной, поскольку могут не выполняться мелкие условия, как несвоевременная подача отчетности и наличие незначительной суммы налогового долга, отражаемого в интегрированной карточке плательщика органами Государственной налоговой службы Украины в период перехода от административного обжалования решений ГНС к судебному.

В-третьих, формула, которая используется для учета общего объема операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины, содержит показатель суммы приобретения у рискового контрагента, решение о рисковости которого в дальнейшем может быть отменено ГНС или судом.

"По убеждению бизнеса, предложенный подход к изменениям фактически переведет в ручное управление экспорт зерновой и масличной продукции путем возможной блокировки налоговых накладных и расчетов корректировки к ним. Ведь отсутствует какая-либо ответственность должностных лиц ГНС за вынесение ошибочных или заведомо неправомерных решений по признанию рисковости предприятий или операций, что привело к потерям предприятия-экспортера по причине блокирования налоговых накладных и расчетов корректировки", — подчеркивают в ЕБА.

Экспорт агропродукции может остановиться на неопределенное время

К тому же, представители бизнеса обеспокоены, что ввиду предложенных изменений может остановиться экспорт продукции на неопределенное время в связи с последовательными запросами всех возможных первичных документов и оставления статуса рисковости в течение длительного срока.

В ЕБА отмечают, что данные нововведения могут усилить угрозу непрогнозируемых и непомерных потерь бизнеса, в частности:

на дополнительное и объемное отдельное администрирование экспортных операций по части НДС.

разблокирование налоговых накладных и расчетов корректировки и процедура предоставления объяснений/обжалований решений территориальной комиссии в ГНС или в суд приведет к срыву контрактов, к непрогнозируемым расходам на оплату простоев транспорта, расходам на хранение зерна в терминалах и его порче.

добавление времени на процедуру разблокирования налоговой накладной и обжалование отказов приведет к потере экономического смысла сделки.

обжалование отказов в разблокировании может привести к длительной процедуре изменения цены контракта и регистрации новых налоговых накладных.

Коллапс морских портов

В ЕБА обращают особое внимание, что блокирование налоговой накладной в контексте предложенного механизма будет означать блокировку физического экспорта товара, а следствием физической блокировки экспорта может стать коллапс целой системы морских портов Украины.

Кроме того, как отмечают в ЕБА, это существенно снизит поступление валютной выручки в экономику Украины, чего сейчас нельзя допускать.

Что предлагает бизнес

В ЕБА выступают за исключение из механизма блокирования налоговых накладных экспортеров, имеющих положительную историю и не совершавших злоупотреблений с невозвратом валютной выручки за экспортируемый товар.

В этом контексте бизнес предлагает 2 аспекта:

Предусмотреть безусловную регистрацию налоговой накладной/расчета корректировки для добропорядочных экспортеров, выполняющих условие возврата не менее 80% валютной выручки в течение законодательно установленных сроков.

Для всех других экспортеров предусмотреть безусловную регистрацию налоговой накладной при наличии положительной налоговой истории. В частности, в таком случае проверки на соответствие рисковости операций и плательщика не производятся.

В ЕБА напоминают, что АПК является одной из основных движущих сил экономики, важной составляющей продовольственной безопасности, бюджетной стабильности и валютной устойчивости, Украина остается одним из ведущих поставщиков продуктов питания на мировой рынок.

Напомним, Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции до 120 дней. Раньше этот период составлял 90 дней.