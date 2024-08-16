В правительстве подвели итоги первого года работы украинского морского коридора

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства 16 августа подвел итоги годовой работы украинского морского коридора, который был открыт год назад, несмотря на попытки России блокировать украинские порты на Черном море.

Об этом пишет правительственный портал.

По его словам, блокада преследовала цель усилить давление на экономику Украины и создание угроз для мировой продовольственной безопасности. Однако открытие морского коридора стало ответом на эти вызовы.

За год функционирования коридора более 2300 судов зашли в украинские порты на Черном море, а грузооборот составил более 64 миллионов тонн. В частности, около 44 миллионов тонн зерновых было экспортировано.

Согласно инфографике Минвосстановления, наибольшие объемы грузов были перевезены в декабре 2023 года (4,921 млн тонн зерновых и 1,893 млн тонн других грузов) и в феврале 2024 года (5,206 млн тонн зерновых и 2,657 млн тонн других грузов).

"Все это оказало положительное влияние на разные отрасли нашей экономики и на экономику в целом. Украинские экспортеры нарастили физические объемы продаж своих товаров на 35% в первом полугодии 2024 года. Мы вышли на довоенные показатели экспорта", — подчеркнул премьер.

Шмигаль также подчеркнул, что такие достижения стали возможны благодаря трем основным факторам: успешным действиям Сил безопасности и обороны Украины в Черном море, уникальной инициативе по страхованию военных рисков для торговых судов и восстановлению украинской портовой инфраструктуры.

Он также напомнил, что продовольственная безопасность является одним из 10 пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского, единодушно поддержанной участниками Международного саммита мира в июне.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукции через три порта в Одесской области, Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.