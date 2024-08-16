В уряді підвели підсумки першого року роботи українського морського коридору

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 16 серпня підбив підсумки річної роботи українського морського коридору, який було відкрито рік тому попри спроби Росії блокувати українські порти на Чорному морі.

Про це пише Урядовий портал.

За його словами, блокада мала на меті посилити тиск на економіку України та створення загроз для світової продовольчої безпеки. Однак, відкриття морського коридору стало відповіддю на ці виклики.

За рік функціонування коридору понад 2 300 суден зайшли в українські порти на Чорному морі, а вантажообіг склав понад 64 мільйони тонн. Зокрема, майже 44 мільйони тонн зернових було експортовано.

Згідно з інфографікою Мінвідновлення, найбільші обсяги вантажів були перевезені в грудні 2023 року (4921 тисяч тонн зернових і 1893 тисяч тонн інших вантажів) та в лютому 2024 року (5206 тисяч тонн зернових і 2657 тисяч тонн інших вантажів).

"Все це мало позитивний вплив на різні галузі нашої економіки та на економіку загалом. Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року. Ми вийшли на довоєнні показники експорту", — підкреслив прем’єр.

Шмигаль також наголосив, що такі досягнення стали можливими завдяки трьом основним факторам: успішним діям Сил безпеки та оборони України в Чорному морі, унікальній ініціативі зі страхування воєнних ризиків для торгових суден та відновленню української портової інфраструктури.

Він також нагадав, що продовольча безпека є одним із 10 пунктів формули миру президента Володимира Зеленського, яку одностайно підтримали учасники Міжнародного саміту миру в червні.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

Коли у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області, Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.