Аграрии уже собирают подсолнечник: сколько зерна намолочено

По состоянию на 16 августа в Украине уже намолочено более 31,9 миллиона тонн зерновых и масличных. Днепропетровская область приступила к сбору сои, а аграрии Николаевщины обмолачивают подсолнечник.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Намолочено более 31,9 миллиона тонн зерновых и масличных

Отмечается, что всего в Украине собрано 28,5 млн тонн зерновых и более 3,4 млн тонн масличных.

Новый урожай обмолочено на площади более 7 945,8 тыс. га, намолочено 31 821,3 тыс. тонн.

В частности:

пшеницы – обмолочено на площади 4 846,1 тыс. га – на 100%, намолочено 21,7 млн. тонн;

ячменя – обмолочено 1397,4 тыс. га – на 100%, намолочено 5,5 млн тонн;

гороха – обмолочено на площади 207,6 тыс. га на 99%, намолочено 458,5 тыс. тонн.

рапса – обмолочено 1 227,6 тыс. га на 98%, намолочено 3,4 млн тонн семян.

Какие области в лидерах

Как сообщают в МинАПК, по уборке зерновых лидируют аграрии Одесщины – там обмолочено 1075,7 тыс. га.

Высокая урожайность в Хмельницкой области с показателем 65,5 ц/га.

В МинАПК добавляют, что Днепропетровская область приступила к уборке сои, которая обмолочена на 0,65 тыс. га при урожайности 15,2 ц/га. Аграрии Николаевщины приступили к уборке подсолнечника.

Напомним, в прошлом году Украина собрала 82,8 млн. тонн зерновых и масличных. Пшеницы собрано, по официальным данным, 21,6 млн. тонн, кукурузы – 31 млн. тонн, ячменя – 5,5 млн. тонн. Масличных культур было собрано 23 тонны.

Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая из-за жары

Украинская зерновая ассоциация ухудшила прогноз потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 2,8 млн. тонн до 71,8 млн. тонн зерновых и масличных.

Отмечается, что очередное снижение прогноза урожая в новом сезоне вызвано жаркой и засушливой погодой в Украине в июле этого года, что оказало негативное влияние на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных культур.

При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 41 млн тонн, что на 2,5 млн тонн меньше предыдущего прогноза.

В минувшем сезоне, завершившемся 30 июня, по оценке УЗА, экспорт зерновых и масличных составил 57,5 млн тонн зерновых и масличных. Следовательно, падение экспорта по сравнению с прошлым сезоном может составить более 16 млн. тонн.

Урожай пшеницы в 2024 году ожидается на уровне 19,8 млн. тонн (в 2023 – 22 млн. тонн). Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ может составить около 13 млн. тонн с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составили почти 1 млн. тонн.

Урожай ячменя может составить 4,95 млн тонн, что на 350 тыс. тонн больше предварительной оценки (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн тонн (2,5 млн тонн в прошлом году).

Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за длительного засушливого периода в ряде регионов. Поэтому УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 23,4 млн тонн, что на 2,1 млн тонн ниже предварительной оценки и на 6,2 млн тонн меньше, чем урожай в прошлом году.

При этом потенциальный экспорт может составить около 18,5 млн. тонн (в прошлом сезоне он составил 29,3 млн. тонн).

Урожай подсолнечника в этом году можно ожидать на уровне 12,8 млн. тонн, что на 0,9 млн. тонн ниже предварительной оценки (в 2023 – 14,2 млн. тонн). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. тонн, в то время как переработка подсолнечника в масло может составить 12,5 млн тонн.