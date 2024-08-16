Аграрії вже збирають соняшник: скільки зерна намолочено

Станом на 16 серпня в Україні вже намолочено понад 31,9 мільйонів тонн зернових та олійних. Дніпропетровська область приступила до збирання сої, а аграрії Миколаївщини обмолочують соняшник.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Намолочено понад 31,9 мільйонів тонн зернових та олійних

Зазначається, що загалом в Україні зібрано 28,5 млн тонн зернових та понад 3,4 млн тонн олійних.

Новий врожай обмолочено на площі понад 7 945,8 тис. га, намолочено 31 821,3 тис.тонн.

Зокрема:

пшениці – обмолочено на площі 4 846,1 тис. га – на 100%, намолочено 21,7 млн. тонн;

ячменю – обмолочено 1397,4 тис. га – на 100%, намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено на площі 207,6 тис. га на 99%, намолочено 458,5 тис. тонн.

ріпаку – обмолочено 1 227,6 тис. га на 98%, намолочено 3,4 млн. тонн насіння.

Які області у лідерах

Як повідомляють в МінАПК, по збиранню зернових лідирують аграрії Одещини – там обмолочено 1075,7 тис. га.

Найвища урожайність в Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.

В МінАПК додають, що Дніпропетровська область приступила до збирання сої яка обмолочена на 0,65 тис. га при урожайності 15,2 ц/га. Аграрії Миколаївщини приступили до збирання соняшника.

Нагадаємо, торік Україна зібрала 82,8 млн тонн зернових та олійних. Пшениці зібрано, за офіційними даними, 21,6 млн. тонн, кукурудзи — 31 млн. тонн, ячменю — 5,5 млн. тонн. Олійних культур було зібрано 23 тони.

Зауважимо, за підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

Українські аграрії погіршили прогноз урожаю через спеку

Українська зернова асоціація погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зернових та олійних.

Зазначається, що чергове зниження прогнозу врожаю в новому сезоні викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні цього року, що мало негативний вплив на потенційну врожайність пізніх зернових та олійних культур.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 становитиме 41 млн тонн, що на 2,5 млн тонн менше попереднього прогнозу.

У минулому сезоні, який завершився 30 червня, за оцінкою УЗА, експорт зернових та олійних склав 57,5 млн тонн зернових та олійних. Отже, падіння експорту в порівнянні з минулим сезоном може скласти більше 16 млн тонн.

Урожай пшениці в 2024 році очікується на рівні 19,8 млн тонн (в 2023 – 22 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали майже 1 млн тонн.

Врожай ячменю може скласти 4,95 млн тонн, що на 350 тис. тонн більше попередньої оцінки (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн (2,5 млн тонн минулого року).

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через тривалий посушливий період в низці регіонів. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 23,4 млн тонн, що на 2,1 млн тонн нижче попередньої оцінки і на 6,2 млн тонн менше, аніж врожай минулого року.

При цьому потенційний експорт може скласти близько 18,5 млн тонн (минулого сезону він склав 29,3 млн тонн).

Урожай соняшнику цього року можна очікувати на рівні 12,8 млн тонн, що на 0,9 млн тонн нижче попередньої оцінки (в 2023 – 14,2 млн тонн). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. тонн, в той час як переробка соняшника на олію може сягнути 12,5 млн тонн.