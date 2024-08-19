Бізнес попереджає про можливе блокування експорту агропродукції внаслідок непродуманих рішень влади

Бізнес виступив проти переведення в ручне керування експорту зернової та олійної продукції шляхом можливого блокування податкових накладних та розрахунків коригування до них.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Ризики для безперебійного функціонування АПК

Зазначається, що Державна податкова служба оприлюднила проєкт постанови КМУ «Про внесення змін Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» та проєкт наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України».

Як зазначають експерти ЄБА, запропоновані в документах нововведення фактично створять значні ризики для нормального та безперебійного функціонування аграрної галузі, адже вони ускладнюватимуть адміністрування податку на додану вартість в частині реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування на експортні операції з кількох причин.

"По-перше, підприємства, що виконують умову щодо повернення експортної виручки у розмірі не менше 80%, повинні будуть реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в загальному порядку та втрачати час та ресурси на такі дії", - пояснюють В ЄБА.

По-друге, перевірка на безумовну реєстрацію таких податкових накладних та розрахунків коригування в більшості випадків у великих підприємств не буде позитивною, оскільки можуть не виконуватися дрібні умови, як от невчасна подача звітності та наявність незначної суми податкового боргу, що відображається в інтегрованій картці платника органами Державної податкової служби України у період переходу від адміністративного оскарження рішень ДПС до судового.

По-третє, формула, яка використовується для обрахунку загального обсягу операцій із вивозу за межі митної території України, містить показник суми придбання у ризикового контрагента, рішення про ризиковість якого в подальшому може бути скасована ДПС або судом.

"На переконання бізнесу, запропонований підхід до змін фактично переведе в ручне керування експорт зернової та олійної продукції шляхом можливого блокування податкових накладних та розрахунків коригування до них. Адже відсутня будь-яка відповідальність посадових осіб ДПС за винесення помилкових або завідомо неправомірних рішень щодо визнання ризиковості підприємств чи операцій, що призвело до втрат підприємства-експортера унаслідок блокування податкових накладних та розрахунків коригування", - підкреслюють в ЄБА.

Експорт агропродукції може зупинитися на невизначений час

До того ж, представники бізнесу занепокоєні, що з огляду на запропоновані зміни, може зупинитись експорт продукції на невизначений час у зв’язку із послідовними запитами усіх можливих первинних документів та залишення статусу ризиковості впродовж тривалого терміну.

В ЄБА наголошують, що дані нововведення можуть посилити загрозу непрогнозованих та непомірних втрат бізнесу, зокрема:

на додаткове та об’ємне окреме адміністрування експортних операцій в частині ПДВ.

розблокування податкових накладних та розрахунків коригування та процедура надання пояснень/оскаржень рішень територіальної комісії до ДПС чи до суду призведе до зриву контрактів, до непрогнозованих витрат на оплату простоїв транспорту, витрат на зберігання зерна в терміналах та його псування.

додавання часу на процедуру розблокування податкової накладної та оскарження відмов призведе до втрати економічного сенсу операції.

оскарження відмов у розблокуванні може призвести до тривалої процедури зміни ціни контракту та реєстрації нових податкових накладних.

Колапс морських портів

В ЄБА звертають особливу увагу, що блокування податкової накладної в контексті запропонованого механізму означатиме блокування фізичного експорту товару, а наслідком фізичного блокування експорту може стати колапс цілої системи морських портів України.

Крім того, як наголошують в ЄБА, це суттєво зменшить надходження валютної виручки в економіку України, чого зараз не можна допускати.

Що пропонує бізнес

В ЄБА виступають за виключення з механізму блокування податкових накладних експортерів, які мають позитивну історію та не здійснювали зловживань з неповерненням валютної виручки за експортований товар.

В цьому контексті бізнес пропонує 2 аспекти:

Передбачити безумовну реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування для добропорядних експортерів, що виконують умову про повернення не менше ніж 80% валютної виручки протягом законодавчо встановлених строків.

Для всіх інших експортерів передбачити безумовну реєстрацію податкової накладної у разі наявності позитивної податкової історії. Зокрема, в такому випадку перевірки на відповідність ризиковості операцій та платника не здійснюються.

В ЄБА нагадують, що АПК є однією з основних рушійних сил економіки, важливою складовою продовольчої безпеки, бюджетної стабільності та валютної стійкості, а Україна залишається одним із провідних постачальників продуктів харчування на світовий ринок.

Нагадаємо, Національний банк збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції до 120 днів. Раніше цей період становив 90 днів.