На получение пособия на гектар за сутки зарегистрировалось рекордное количество фермеров: прием заявок приостановлен

7729 сельскохозяйственных производителей зарегистрировались в Государственном аграрном реестре за сутки на получение бюджетной субсидии в размере 4000 грн на 1 га сельхозугодий для внедрения сельскохозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.



"В настоящее время прием заявок остановлен из-за исчерпания предусмотренного объема бюджетных ассигнований", — говорится в сообщении.

Как отмечают в аграрном ведомстве, уже поданные сельхозпроизводителями заявки будут проработаны в установленном порядке.

Как сообщили в Минагрополитики, следующая, 3 волна, прием заявок по этому направлению помощи будет проведена в октябре 2024 года.

Правительство разработало механизм предоставления специальных субсидий для аграриев

Кабинет Министров принял программу поддержки аграриев на прифронтовых территориях. Она предусматривает выплату 1000 гривен за гектар угодий для фермеров, работающих в зонах потенциальных боевых действий, и 2000 гривен за гектар для тех, кто ведет деятельность непосредственно на территориях боевых действий.

Заявки можно будет подавать в Государственном аграрном реестре. Ориентировочный срок приема заявок – с 10 сентября по 25 сентября 2024 года.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства на Украине стартовала 8 апреля.

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники в целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей :