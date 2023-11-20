Партнерство ради Победы: как украинские компании поддерживают изобретателей Brave Inventors

Brave Inventors – первая национальная платформа современных украинских изделий и изобретений военного времени, которая в конце 2022 года была инициирована украинской компанией COSMOLOT. Через год работы платформа стала хабом военных разработок и продолжает объединять разработчиков с инвесторами, меценатами и заинтересованными в укреплении обороноспособности Украины деятелями.

К заинтересованным в приближении победы партнерам присоединились Центр юридического сервиса Axon, InVenture Investment и Конструкторское бюро Берил.

Благодаря Brave Inventors military-tech, сфера Украины имеет возможность роста и развития. На платформе Brave Inventors представлены разработки разного назначения: оружие, дроны, уникальное военное оборудование, эвакуационные платформы и многие другие изобретения. Более 100 команд-разработчиков Brave Inventors постоянно усовершенствуют собственные изобретения.

По пути масштабирования военной разработки каждый изобретатель Brave Inventors сталкивается с рядом вызовов. Среди которых юридические вопросы, финансирование, привлечение инвестиций, технические задачи, документация, продвижение и многие другие. В целях всесторонней помощи изобретателям платформа Brave Inventors привлекла новых партнеров:

Центр юридического сервиса Axon проводят лекции по правовому регулированию бизнеса, инвестированию, правам интеллектуальной собственности, заключению договоров и т.п., оказывают менторскую поддержку изобретателям и консультируют по юридическим вопросам. А также помогают с составлением юридических документов.

InVenture Investment – собственно медиа InVenture Investment Group, компании, занимающейся привлечением финансирования в инвестиционные проекты, продажей компаний из разных отраслей экономики, поиском и подбором активов для инвестирования, а также построением и реализацией стратегии инвестирования и управления капиталом. Публикуя изобретения платформы в своем дайджесте, InVenture Investment усиливают шансы изобретателей найти инвестиции.

Конструкторское бюро "Берил". Десятки экспертов в различных сферах промышленности и обеспечения производства бюро разрешают изобретателям получать конструктивную обратную связь по техническим вопросам, советы и профессиональную поддержку.

В рамках Brave Inventors изобретателями ударного дрона Punisher и разработчиками багги DRACARYS суммарно привлечено уже более 100 млн. грн. Количество полезных для ВСУ разработок постоянно растет. Каждый из них нуждается в поддержке и помощи. Круг партнеров Brave Inventors — это поддержка изобретателей современной инновационной техники, необходимой ВСУ.

Если вы также хотите усилить фронт, стать частью развития military tech, как важной составляющей экономической прочности Украины и имеете необходимую для изобретателей экспертизу, присоединяйтесь к смелому партнерству с Brave Inventors . Ибо смелые создают будущее!