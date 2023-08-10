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Почему телевизоры не дешевеют? Эксперты бренда KIVI объясняют, как образуются цены на ТВ

Почему телевизоры не дешевеют? Эксперты бренда KIVI объясняют, как образуются цены на ТВ

Ценообразование на потребительскую электронику – одна из наиболее интересных покупателям тем, о которой меньше всего говорят. Консультанты магазинов техники могут рассказать о технических характеристиках продуктов, но цена – это фактор, наиболее влияющий на решение о покупке. Итак, эксперты международного бренда Smart-телевизоров KIVI готовы поделиться подробностями – как же формируется цена на телевизоры?

Цена на любой продукт состоит из двух больших частей: себестоимость и дополнительные наценки. Себестоимость для обычного потребителя – это совокупная цена условно деталей определенного продукта либо гаджета, и потому определенные потребители считают, что себестоимость хоть какого производства низка, а стоимость содержит большие наценки. На самом же деле, себестоимость любого продукта (но в качестве примера берем телевизоры) – это стоимость комплектующих, их доставки на место сборки, самой сборки, контроля качества, отчислений на зарплаты работников, экологические отчисления, налоги в странах производства и сбыта, а также все логистические расходы, сопровождающие производство и доставку.  

Себестоимость телевизора

Зная реальный «склад» себестоимости, уже не удивляет, что в случае контрактного производства телевизоров в Китае она достигает 60% от финальной цены, ожидающей покупателя на полках магазинов. В KIVI подсчитали, какие относительные судьбы занимают те или иные комплектующие в себестоимости Smart-телевизоров:

Фото 2 — Почему телевизоры не дешевеют? Эксперты бренда KIVI объясняют, как образуются цены на ТВ

Итак,   самое дорогое, что есть в телевизоре – это его жидкокристаллическая панель, а другими словами – экран/экран. Стоимость экрана колеблется в зависимости от производителя и размера, а также от характеристик. Именно этому в модельной линейке даже одного бренда можно увидеть телевизоры одной диагонали, но с большой разницей в цене. Вполне вероятно, что в разных моделях были использованы разные дисплеи.

Почему же цена на телевизоры не падает, если в новостях писали, что цена на экраны в Китае существенно снизилась?

Есть две главные причины, которые содержат цены в Украине. Это логистика и курсовые колебания. К сожалению, последний год оба эти фактора существенно ухудшились – сначала полномасштабное вторжение сломило отлаженные логистические маршруты, а затем изменения курса доллара повлияли на розничные цены. Так, средняя цена на телевизор по рынку в 2021 году составила 500 USD (13500 – 14000 грн). На сегодняшний день в 2023 году эта средняя цена снизилась на 100 долларов и составляет 400 USD – но в пересчете на гривны цена для покупателя выросла и составляет более 15 000 грн.  

Но есть хорошая новость: логистические компании за год сформировали новые маршруты и цены на них. Например, в стоимость перевозки одного морского контейнера в 2022 составляла 12-15 тыс. USD, а сейчас колеблется на уровне 1200-1300 USD.

Что еще изменяет себестоимость телевизора?

Ответ прост: что угодно, что отличает определенную модель от ее базовой версии.  

Другой чипсет или плата, другой цвет, другая подставка, другой звук или даже упаковка. К примеру, KIVI смогли уменьшить затраты на контейнерные перевозки своей продукции, изменив форму и размер коробки таким образом, чтобы в один морской контейнер вмещалось больше телевизоров, чем у других брендов.  

Фото 3 — Почему телевизоры не дешевеют? Эксперты бренда KIVI объясняют, как образуются цены на ТВ

  Телевизор белого цвета почти всегда будет стоить дороже его черного аналога. Даже такой пустяк, как пульт – и то может изменить себестоимость телевизора. Добавить одну кастомную кнопку в пульт – это дополнительные деньги, но это также удобство для зрителя, который с одного касания сможет запускать самые популярные приложения, такие как Netflix или YouTube.

Производители доступны не все критерии, влияющие на цену. Да, стоимость комплектующих зависит от поставщика, а производители телевизоров прилагают много усилий, чтобы зафиксировать для себя наилучшие ценовые условия, сохраняя при этом высокое качество комплектующих. Ответственные бренды не будут сотрудничать с ненадежными поставщиками или фабриками, а выбирают лидеров этих сегментов.

Переплачиваю ли я маркетинг?

Бренды разных категорий (A, B или С) могут предлагать потребителю одинаковое наполнение внутри корпуса продукта и одинаковую сборку – модели будут отличаться логотипом на корпусе, внешним оформлением и сервисом. При этом различие в цене на мировой бренд и малоизвестный бренд составляет в среднем 30-40%. Конечно, известные по всему миру компании вкладываются в рекламу, промо-акции, найм работников, репутационные мероприятия и тд. Для этого требуются маркетинговые бюджеты, которые закладываются в стоимость продукта для потребителя. Поэтому рациональные покупатели выбирают бренды, которые не проводят много рекламных активностей, чтобы не вкладывать свои деньги в рекламу компаний.