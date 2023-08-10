Чому телевізори не дешевшають? Експерти бренду KIVI пояснюють, як утворюються ціни на ТВ

Ціноутворення на споживчу електроніку – одна з найбільш цікавих покупцям тем, про яку найменше говорять. Консультанти магазинів техніки можуть розповісти про технічні характеристики продуктів, але ціна – це фактор, який найістотніше впливає на рішення про купівлю. Тож, експерти міжнародного бренду Smart-телевізорів KIVI готові поділитися подробицями – як же формується ціна на телевізори?

Ціна на будь-який продукт складається з двох великих частин: собівартість і додаткові націнки. Собівартість для пересічного споживача – це сукупна вартість умовно деталей певного продукту чи гаджету, і тому певні споживачі мають думку, що собівартість будь-якого виробництва низька, а ціна містить величезні націнки. Насправді ж, собівартість будь-якого продукту (але за приклад беремо телевізори) – це вартість комплектуючих, їх доставки на місце зборки, самого збирання, контролю якості, відчислень на зарплати працівників, екологічні відчислення, податки в країнах виробництва та збуту, а також всі логістичні витрати, що супроводжують виробництво та доставку.

Собівартість телевізора

Знаючи реальний «склад» собівартості, вже не дивує, що у випадку контрактного виробництва телевізорів у Китаї вона сягає 60% від фінальної ціни, яка чекає на покупця на полицях магазинів. В KIVI підрахували, які відносні долі займають ті чи інші комплектуючі у собівартості Smart-телевізорів:

Отже, найдорожче, що є в телевізорі – це його рідкокристалічна панель, а іншими словами – дисплей/екран. Вартість екрана коливається залежно від виробника та розміру, а також характеристик. Саме цьому в модельній лінійці навіть одного бренду можна побачити телевізори однієї діагоналі, але з великою різницею в ціні. Цілком імовірно, що у різних моделях були використані різні дисплеї.

То чому ж ціна на телевізори не падає, якщо в новинах писали, що ціна на екрани в Китаї суттєво знизилася?

Є дві головні причини, які тримають ціни в Україні. Це логістика та курсові коливання. На жаль, останній рік обидва ці чинники суттєво погіршилися – спочатку повномасштабне вторгнення зламало налагоджені логістичні маршрути, а потім зміни курсу долара вплинули на роздрібні ціни. Так, середня ціна на телевізор по ринку в 2021 році становила 500 USD (13 500 – 14 000 грн). На сьогодні в 2023 році ця середня ціна знизилася на 100 доларів і становить 400 USD – але в перерахунку на гривні ціна для покупця зросла і становить більше 15 000 грн.

Але є хороша новина: логістичні компанії за рік сформували нові маршрути і ціни на них. Наприклад, вартість перевезення одного морського контейнеру в 2022 становила 12-15 тис USD, а зараз коливається на рівні 1200-1300 USD.

Що ще змінює собівартість телевізора?

Відповідь проста: будь-що, що відрізняє певну модель від її базової версії.

Інший чипсет або плата, інший колір, інша підставка, інший звук чи навіть упакування. Наприклад, KIVI змогли зменшити витрати на контейнерні перевезення своєї продукції, змінивши форму і розмір коробки таким чином, щоб в один морський контейнер вміщалося більше телевізорів, ніж у інших брендів.

Телевізор білого кольору майже завжди буде коштувати дорожче, ніж його чорний аналог. Навіть така дрібниця, як пульт – і то може змінити собівартість телевізора. Додати одну кастомну кнопку в пульт – це додаткові гроші, але це також і зручність для глядача, який з одного дотику зможе запускати найпопулярніші додатки, такі як Netflix чи YouTube.

Виробникові доступні не всі критерії, які впливають на ціну. Так, вартість комплектуючих залежить від постачальника, а виробники телевізорів прикладають багато зусиль, щоб зафіксувати для себе найкращі цінові умови, зберігаючи при цьому високу якість комплектуючих. Відповідальні бренди не будуть співпрацювати з ненадійними постачальниками чи фабриками, а обирають лідерів цих сегментів.

Чи переплачую я за маркетинг?

Бренди різних категорій (A, B чи С) можуть пропонувати споживачеві однакове наповнення всередині корпусу продукту і однакову зборку – моделі будуть відрізнятися лиш логотипом на корпусі, зовнішнім оформленням і сервісом. При цьому розходження в ціні на світовий бренд і на маловідомий бренд складає в середньому 30-40%. Звичайно, відомі по всьому світу компанії вкладаються в рекламу, промо-акції, найм працівників, репутаційні заходи і тд. На це потрібні маркетингові бюджети, які закладаються у вартість продукту для споживача. Тому раціональні покупці обирають бренди, які не проводять багато рекламних активностей, щоб не вкладати свої ж гроші в рекламу компаній.