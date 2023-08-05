Стало известно, сколько может стоить Samsung Galaxy Tab S9 FE

Новый планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE в модификации 6/128 ГБ (Wi-Fi only) может обойтись в 63 тыс. индийских рупий (около 760 долларов). Об этом сообщил инсайдер Roland Quandt.

Это цена на гаджет для индийского рынка. В других странах она может немного отличаться.

Также инсайдер заметил, что Samsung уже разместила названия планшетов Tab S9 FE и Tab S9 FE+ на собственном сайте. Аппараты появились на странице продукта для голосового помощника Bixby от Samsung. На ней перечислены все устройства, которые поддерживают Bixby, включая пока неанонсированные Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+.

Samsung Galaxy Tab S9: характеристики

Серия Tab S9 была представлена 26 июля на мероприятии Galaxy Unpacked. Тогда Samsung презентовала планшеты Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra.

Впервые все три аппарата из серии получили OLED-экраны, а также рейтинг защиты от пыли и воды IP68.

В сравнении с их предшественниками, за исключением этих обновлений и нового чипа Snapdragon 8 Gen 2, с точки зрения ключевых функций мало что изменилось.

Размеры аппаратов остались неизменными: Tab S9 имеет 11-дюймовый дисплей, Tab S9+ – 12,4-дюймовый, а Tab S9 Ultra – 14,6-дюймовый.

Что касается цены, то Tab S9 стартует от 799,99 долларов, в то время как Tab S9+ стоит 999,99 долларов, а Ultra – 1199,99 долларов.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9. Фото: Samsung Сравнение планшетов Tab S9. Фото: скриншот / Samsung

Galaxy Tab S9 FE: что известно

Планшеты Tab S9 FE и FE+ должны стать более доступными вариантами гаджетов.

Ожидается, что Samsung Galaxy Tab S9 FE будет иметь 10,9-дюймовый дисплей, одну заднюю камеру, а размер планшета составит 254,3 x 165,8 x 6,7 мм. Гаджет будет работать на чипе Exynos 1380.

В свою очередь Tab S9 FE+ может получить 12,4-дюймовый дисплей, две тыловые камеры, 8 ГБ оперативной памяти и процессор Exynos 1380. Предположительный размер планшета – 285,4 x 185,4 x 6,54 мм.

Презентация аппаратов может состояться позже в этом году.