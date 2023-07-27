Конкурент для Samsung? Компания Xiaomi анонсировала презентацию нового складного смартфона

Фирма Xiaomi в скором времени представит складной смартфон Mix Fold 3, который должен стать прорывом в технологиях. Об этом заявил президент Xiaomi Group Лу Вейбинг.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с производителем фотооборудования Leica был достигнут "качественный прыжок в мобильном фото".

"В новом смартфоне мы достигли ряда прорывов в ключевых областях, таких как миниатюрные механизмы OIS, ультратонкие модули с отличными линзами, миниатюрный перископический телеобъектив и многослойная конструкция, а также успешно интегрировали оптическую четырехкамерную систему Leica", – написал Лу Вейбинг.

По его словам, гаджет будет снимать видео высочайшего уровня, а также будет иметь тонкий и легкий корпус.

Xiaomi Mix Fold 3 планируют презентовать в августе.

Постер будущего Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Лу Вейбинг / Weibo

Как ранее указывал инсайдер Digital Chat Station, Mix Fold 3 будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что смартфон получит быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт, а беспроводным способом его можно будет зарядить с мощностью 50 Вт.

Отметим, что сообщение от президента Xiaomi появилось вскоре после того, как Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Flip 5 и Fold 5. Подробнее о них, а также о новых планшетах Tab S9 и часах Watch 6 читайте здесь.

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