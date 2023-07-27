Конкурент для Samsung? Компанія Xiaomi анонсувала презентацію нового складаного смартфона

Фірма Xiaomi незабаром представить складаний смартфон Mix Fold 3, який має стати проривом у технологіях. Про це заявив президент Xiaomi Group Лу Вейбінг.

Він зазначив, що завдяки співробітництву з виробником фотообладнання Leica було досягнуто "якісного стрибка в мобільному фото".

"У новому смартфоні ми досягли низки проривів у ключових областях, таких як мініатюрні механізми OIS, ультратонкі модулі з відмінними лінзами, мініатюрний перископічний телеоб'єктив та багатошарова конструкція, а також успішно інтегрували оптичну чотирикамерну систему Leica", – написав Лу Вейбінг.

За його словами, ґаджет зніматиме відео найвищого рівня, а також матиме тонкий і легкий корпус.

Xiaomi Mix Fold 3 планують презентувати в серпні.

Постер майбутнього Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Лу Вейбінг / Weibo

Як раніше вказував інсайдер Digital Chat Station, Mix Fold 3 матиме процесор Snapdragon 8 Gen 2. Очікується, що смартфон отримає швидку провідну зарядку потужністю 67 Вт, а бездротовим способом його можна буде зарядити з потужністю 50 Вт.

Зауважимо, що повідомлення від президента Xiaomi зʼявилося невдовзі після того, як Samsung представила складані смартфони Galaxy Z Flip 5 і Fold 5. Детальніше про них, а також про нові планшети Tab S9 та годинники Watch 6 читайте тут.

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