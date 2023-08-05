Стало відомо, скільки може коштувати Samsung Galaxy Tab S9 FE

Новий планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE у модифікації 6/128 ГБ (Wi-Fi only) може обійтися в 63 тис. індійських рупій (близько 760 доларів). Про це повідомив інсайдер Roland Quandt.

Це ціна на ґаджет для індійського ринку. В інших країнах вона може трохи відрізнятися.

Також інсайдер помітив, що Samsung уже розмістила назви планшетів Tab S9 FE і Tab S9 FE+ на власному сайті. Апарати зʼявилися на сторінці продукту для голосового помічника Bixby від Samsung. На ній перераховані всі пристрої, які підтримують Bixby, включаючи поки неанонсовані Galaxy Tab S9 FE та S9 FE+.

Samsung Galaxy Tab S9: характеристики

Серія Tab S9 була представлена 26 липня на заході Galaxy Unpacked. Тоді Samsung презентувала планшети Galaxy Tab S9, Tab S9+ і Tab S9 Ultra.

Вперше всі три апарати із серії отримали OLED-екрани, а також рейтинг захисту від пилу та води IP68.

Порівняно з їхніми попередниками, за винятком цих оновлень і нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2, з точки зору ключових функцій мало що змінилося.

Розміри апаратів залишилися незмінними: Tab S9 має 11-дюймовий дисплей, Tab S9+ – 12,4-дюймовий, а Tab S9 Ultra - 14,6-дюймовий.

Що стосується ціни, то Tab S9 стартує від 799,99 доларів, тоді як Tab S9+ коштує 999,99 доларів, а Ultra – 1199,99 доларів.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9. Фото: Samsung Порівняння планшетів Tab S9. Фото: скриншот / Samsung

Galaxy Tab S9 FE: що відомо

Планшети Tab S9 FE та FE+ мають стати більш доступними варіантами ґаджетів.

Очікується, що Samsung Galaxy Tab S9 FE матиме 10,9-дюймовий дисплей, одну задню камеру, а розміри планшета становитмуть 254,3 x 165,8 x 6,7 мм. Ґаджет працюватиме на чіпі Exynos 1380.

Своєю чергою Tab S9 FE+ може отримати 12,4-дюймовий дисплей, дві тилові камери, 8 ГБ оперативної памʼяті і також процесор Exynos 1380. Імовірний розмір планшета – 285,4 x 185,4 x 6,54 мм.

Презентація апаратів може відбутися пізніше цьогоріч.