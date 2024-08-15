В Украине урегулировали порядок создания специализированных медучреждений в случае карантина

Правительство приняло постановление, регулирующее порядок создания временных больниц с особым противоэпидемическим режимом, которые будут функционировать в случае объявления карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство здравоохранения.

Оснований для объявления карантина в Украине нет

В ведомстве подчеркивают, что на данный момент оснований для объявления карантина в стране нет, однако в случае необходимости создания и функционирования временных больниц с особым противоэпидемическим режимом будет регулироваться порядком, указанным в документе.

В частности, это касается:

установление требований к помещениям, где при необходимости в соответствии с решением об установлении карантина образуются специализированные больницы/госпитали, изоляторы и обсерваторы;

определение категорий лиц, подлежащих размещению в специализированные больницы/госпитали, изоляторы и обсерваторы;

определение механизма привлечения медицинских и немедицинских работников для работы в специализированных больницах/ госпиталях, изоляторах и обсерваторах.

Специализированные больницы развернут в случае вспышек инфекционных заболеваний

Как уточняют в Минздраве, порядок, утвержденный постановлением, обеспечивает оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в системе общественного здоровья.

В ведомстве отметили, что временные специализированные больницы могут быть развернуты в случае вспышек инфекционных болезней с целью дополнительного обеспечения медицинской помощи пациентам и в случае необходимости проведения мероприятий по предотвращению распространения инфекционной болезни.

В Украине выросло количество больных COVID почти в 6 раз

В течение месяца в Украине возросло количество заболеваний коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, в июле было около 12 тыс. таких случаев, когда в июне — около 2 тыс.

В настоящее время около 2,5 тыс. граждан, заболевших COVID, находятся на стационарном лечении.

Кузин подчеркнул, согласно прогнозам, рост заболеваемости ководом будет продолжаться в августе и в течение сентября. В первые два месяца осени начнут циркулировать другие респираторные инфекции, которые, по словам замминистра, ограничат циркуляцию коронавирусной инфекции.

Кузин подчеркнул, что сейчас в Украине около 500 тыс. доз вакцины против коронавируса, в то же время она имеется и для детей.

Напомним, Кабинет министров утвердил перечень случаев, при которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, не покрываемым программой медицинских гарантий.