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В Украине урегулировали порядок создания специализированных медучреждений в случае карантина
Правительство приняло постановление, регулирующее порядок создания временных больниц с особым противоэпидемическим режимом, которые будут функционировать в случае объявления карантина.
Об этом сообщила пресс-служба Министерство здравоохранения.
Оснований для объявления карантина в Украине нет
В ведомстве подчеркивают, что на данный момент оснований для объявления карантина в стране нет, однако в случае необходимости создания и функционирования временных больниц с особым противоэпидемическим режимом будет регулироваться порядком, указанным в документе.
В частности, это касается:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- установление требований к помещениям, где при необходимости в соответствии с решением об установлении карантина образуются специализированные больницы/госпитали, изоляторы и обсерваторы;
- определение категорий лиц, подлежащих размещению в специализированные больницы/госпитали, изоляторы и обсерваторы;
- определение механизма привлечения медицинских и немедицинских работников для работы в специализированных больницах/ госпиталях, изоляторах и обсерваторах.
Специализированные больницы развернут в случае вспышек инфекционных заболеваний
Как уточняют в Минздраве, порядок, утвержденный постановлением, обеспечивает оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в системе общественного здоровья.
В ведомстве отметили, что временные специализированные больницы могут быть развернуты в случае вспышек инфекционных болезней с целью дополнительного обеспечения медицинской помощи пациентам и в случае необходимости проведения мероприятий по предотвращению распространения инфекционной болезни.
В Украине выросло количество больных COVID почти в 6 раз
В течение месяца в Украине возросло количество заболеваний коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, в июле было около 12 тыс. таких случаев, когда в июне — около 2 тыс.
В настоящее время около 2,5 тыс. граждан, заболевших COVID, находятся на стационарном лечении.
Кузин подчеркнул, согласно прогнозам, рост заболеваемости ководом будет продолжаться в августе и в течение сентября. В первые два месяца осени начнут циркулировать другие респираторные инфекции, которые, по словам замминистра, ограничат циркуляцию коронавирусной инфекции.
Кузин подчеркнул, что сейчас в Украине около 500 тыс. доз вакцины против коронавируса, в то же время она имеется и для детей.
Напомним, Кабинет министров утвердил перечень случаев, при которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, не покрываемым программой медицинских гарантий.