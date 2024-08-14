- Категория
- Работа
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине запустили единый портал вакансий в медучреждениях
В Украине приступил к работе Единый веб-портал вакантных должностей в учреждениях здравоохранения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Медучреждения должны информировать о вакансиях
Законодательство требует использовать портал для проведения отбора на вакансии в государственных и коммунальных медучреждениях, в частности, при проведении конкурса на должность руководителя.
В то же время, требование не распространяется на учреждения здравоохранения частной формы собственности, учреждения здравоохранения МВД, Минобороны, военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сообщается, что благодаря функционалу портала можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях, искать работу, подаваться на обнародованные позиции, размещать объявления о результатах проведенных конкурсов и т.д.
"Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица учреждений здравоохранения, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и аутентификации и создать личный кабинет. Зарегистрироваться на сайте могут и кандидаты на должности", — отмечают в Минздраве.
Там добавляют, что пользование вебпорталом – безвозмездное, а информацию о вакантной должности в Единый вебпортал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня его образования или освобождения .
Для чего нужен единый портал
Как поясняют в Минздраве, единственный вебпортал предназначен для цифровизации процесса поиска вакансий в учреждениях здравоохранения. Благодаря ему:
- Увеличивается удобство трудоустройства и доступность вакансий. Сотрудники сферы здравоохранения смогут легко найти актуальные вакансии, а учреждения здравоохранения – качественно и быстро удовлетворить свои кадровые потребности;
- Уменьшаются время и усилия, необходимые для трудоустройства.
- Увеличивается контроль качества и прозрачности подбора кадров.
- Уменьшается дефицит кадров в сфере здравоохранения.
- Оптимизируется процесс определения кадровой потребности и формирование объемов госзаказа на подготовку специалистов здравоохранения.
- Устраняются действующие коррупционные риски на этапе трудоустройства в медучреждения и минимизируются проявления коррупции в отношениях в коллективе.