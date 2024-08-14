В Украине запустили единый портал вакансий в медучреждениях

В Украине приступил к работе Единый веб-портал вакантных должностей в учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медучреждения должны информировать о вакансиях

Законодательство требует использовать портал для проведения отбора на вакансии в государственных и коммунальных медучреждениях, в частности, при проведении конкурса на должность руководителя.

В то же время, требование не распространяется на учреждения здравоохранения частной формы собственности, учреждения здравоохранения МВД, Минобороны, военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения.

Сообщается, что благодаря функционалу портала можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях, искать работу, подаваться на обнародованные позиции, размещать объявления о результатах проведенных конкурсов и т.д.

"Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица учреждений здравоохранения, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и аутентификации и создать личный кабинет. Зарегистрироваться на сайте могут и кандидаты на должности", — отмечают в Минздраве.

Там добавляют, что пользование вебпорталом – безвозмездное, а информацию о вакантной должности в Единый вебпортал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня его образования или освобождения .

Для чего нужен единый портал

Как поясняют в Минздраве, единственный вебпортал предназначен для цифровизации процесса поиска вакансий в учреждениях здравоохранения. Благодаря ему:

