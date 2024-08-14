В Україні запустили єдиний портал вакансій у медзакладах

В Україні розпочав роботу Єдиний веб-портал вакантних посад у закладах охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Медзаклади мають інформувати про вакансії

Зазначається, що законодавство вимагає використовувати портал для проведення добору на вакансії у державних та комунальних медзакладах, зокрема, при проведенні конкурсу на посаду керівника.

Водночас вимога не поширюється на заклади охорони здоров’я приватної форми власності, заклади охорони здоров’я МВС, Міноборони, військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення.

Повідомляється, що завдяки функціоналу порталу можна розміщувати оголошення про вакансії у медзакладах, шукати роботу, подаватися на оприлюднені позиції, розміщувати оголошення про результати проведених конкурсів тощо.

"Розміщувати інформацію на порталі можуть керівники та уповноважені особи закладів охорони здоров’я, члени конкурсної комісії, до складу яких входять представники органів управління. Ці особи мають пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації та створити особистий кабінет. Зареєструватися на сайті також можуть і кандидати на посади", - зауважують у МОЗ.

Там додають, що користування вебпорталом – безоплатне, а інформацію про вакантну посаду до Єдиного вебпорталу заклади охорони здоров’я мають подавати протягом 10 робочих днів із дня її утворення або вивільнення.

Для чого потрібен єдиний портал

Як пояснюють у МОЗ, єдиний вебпортал призначений для цифровізації процесу пошуку вакансій у закладах охорони здоров’я. Завдяки йому:

