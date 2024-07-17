Украинские больницы получат 23 единицы диагностического оборудования от Минздрава и Всемирного банка: медучреждения в каких регионах получат помощь

В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» до конца 2024 года специализированные больницы в разных регионах Украины получат 12 компьютерных томографов и 11 ангиографов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Закупка медицинского оборудования производится по прямым договорам с производителями, что позволяет ускорить процесс доставки и установки. В Минздраве отмечают, что такой подход обеспечивает быстрый доступ пациентов к качественной и бесплатной диагностике и лечению в большем количестве медицинских учреждений по всей стране.

Оборудование будет распределено между больницами Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Сумской, Хмельницкой, Волынской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей и Киева.

Поставка оборудования будет производиться после получения лицензии от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и при условии готовности помещений.

В пресс-службе отметили, что в рамках этого же проекта в прошлом году больницы уже получили 24 компьютерных томографа, что способствовало увеличению количества безвозмездной высокоспециализированной диагностики и лечения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины совместно с Всемирным банком реализует проект по оснащению учреждений первичной медицинской помощи фотовольтаическими электростанциями. Следовательно, 130 больниц в большинстве областей Украины получат комплекты солнечных панелей, инверторов и аккумуляторных батарей, что обеспечит стабильную работу медицинских учреждений.

Установку оборудования планируется завершить в течение пяти месяцев. Солнечные электростанции позволят больницам использовать возобновляемую энергию солнца как источник питания и накапливать ее. что будет способствовать значительной экономии на расходах на электроэнергию. Сэкономленные средства можно направить на другие нужды медицинских учреждений.