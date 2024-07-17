Українські лікарні отримають 23 одиниці діагностичного обладнання від МОЗ та Світового банку: медзаклади у яких регіонах отримають допомогу

У рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» до кінця 2024 року спеціалізовані лікарні в різних регіонах України отримають 12 новітніх комп'ютерних томографів та 11 ангіографів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Закупівля медичного обладнання відбувається за прямими договорами з виробниками, що дозволяє пришвидшити процес доставки та встановлення. У МОЗ зазначають, що такий підхід забезпечує швидкий доступ пацієнтів до якісної та безоплатної діагностики та лікування у більшій кількості медичних закладів по всій країні.

Обладнання буде розподілено між лікарнями Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Сумської, Хмельницької, Волинської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької областей та міста Києва.

Постачання обладнання відбуватиметься після отримання ліцензії від Державної інспекції ядерного регулювання України та за умови готовності приміщень.

У пресслужбі зазначили, що в рамках цього ж проєкту минулого року лікарні вже отримали 24 комп'ютерні томографи, що сприяло збільшенню кількості безоплатної високоспеціалізованої діагностики та лікування.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Світовим банком реалізує проект з оснащення закладів первинної медичної допомоги фотовольтаїчними електростанціями. Відтак130 лікарень у більшості областей України отримають комплекти сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей, що забезпечить стабільну роботу медичних установ.

Встановлення обладнання планується завершити протягом п'яти місяців. Сонячні електростанції дозволять лікарням використовувати відновлювальну енергію сонця як джерело живлення та накопичувати її, що сприятиме значній економії на витратах на електроенергію. Зекономлені кошти можна буде спрямувати на інші потреби медичних закладів.