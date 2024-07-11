В Україні на 130 закладах первинної медичної допомоги встановлять сонячні електростанції

У межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку буде закуплено та встановлено на 130 закладах надання первинної медичної допомоги фотовольтаїчні електростанції.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що йдеться про цілі комплекти з сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей, які забезпечать у майбутньому стабільність роботи закладів охорони здоров’я.

Де встановлять

Планується, що обладнання буде встановлено у Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Таким чином, як зауважують у МОЗ, охоплюється більшість регіонів підконтрольної України.

Встановити сонячні електростанції планують протягом п’яти місяців.

У відомстві підкреслюють, що наявність фотовольтаїчних електростанцій дасть змогу лікарням використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а також накопичувати її. Встановлення таких станцій дозволить медзакладам значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби.

Лікарні зможуть продавати надлишок електроенергії

Відповідно до внесених змін до Закону України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи медзаклади зможуть реалізовувати механізм активного споживача електроенергії.

"Зазвичай лікарні виробляють електроенергію для власних потреб. Однак тепер у години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживатиметься, її надлишок може продаватися у мережу", - підкреслюють у МОЗ.

За алгоритмом, живлення відбуватиметься завдяки електричній енергії, яку генеруватимуть фотовольтаїчні панелі. Надлишок виробленої енергії накопичуватиметься в акумуляторних батареях та використовуватиметься у час, коли генерації від фотовольтаїчних панелей буде недостатньо.

Також можливий варіант заряджання акумуляторних батарей від зовнішньої мережі або бензинового чи дизельного генератора у зимовий час та у випадку відсутності зовнішньої мережі.

Зауважимо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.

Україна отримала понад 5,8 тисячі сонячних панелей для лікарень

У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.