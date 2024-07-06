Медичні послуги без направлення лікаря в державній лікарні стануть платними: деталі

Кабінет міністрів затвердив перелік випадків, за яких заклади охорони здоровʼя державної та комунальної форми власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що відповідна постанова «Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб» була прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України.

Постанова набуде чинності з 1 січня 2025 року.

У МОЗ пояснюють, що ухвалене Урядом рішення про платні медичні послуги є необхідним кроком, спрямованим на збільшення прозорості медичної системи, а також систематизацію та унормування фінансових надходжень українських медзакладів.

"Це сприятиме скороченню неформальних платежів та зменшенню випадків корупційних порушень, оскільки кожен пацієнт буде чітко знати, що покривається і що не покривається програмою медичних гарантій. Вартість платних послуг буде сплачуватись на офіційний рахунок лікарні за чітко визначеним тарифом. Оплати за “КТ з контрастом”, які нібито не покриваються державою, та інші способи шахрайського вимагання коштів з пацієнтів, мають лишитися у минулому. Медичні заклади мають достатньо часу, щоб сформувати переліки та належним чином проінформувати пацієнтів.”, - зауважив Віктор Ляшко, міністр охорони здоровʼя України.

У яких випадках українцям потрібно буде платити у держлікарнях

Як повідомляють у МОЗ, пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги у таких випадках:

звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;

надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Таким чином, прийнята постанова дозволить чітко визначити, які медичні послуги покриваються за програмою медичних гарантій, а які — ні.

Випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги

До моменту набрання постановою чинності МОЗ планує чітко визначити перелік послуг, який гарантується кожному пацієнту, інші ж медичні послуги можуть надаватись платно.

Також постанова визначає випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, сама ж вартість медичної послуги покриватиметься коштом програми медичних гарантій. Ідеться про:

надання медпослуг за місцем проживання (вдома) чи перебування пацієнта за умови, якщо це є побажанням пацієнта, а не обумовлено його медичним станом;

можливість самостійно обрати лікуючого лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах;

перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

Крім цього, усі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах та розмістити на інформаційних стендах у приміщеннях лікарень повну інформацію з переліком платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, а також повний перелік безоплатних медичних послуг, що надаються в межах програми державних гарантій обслуговування населення.

"Надання платних медичних послуг має обов’язково оформлятися відповідними підтвердними документами та вноситися до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати, а розрахунок здійснюється виключно в безготівковій формі. Заклади охорони здоров’я зможуть самостійно визначати вартість платних медичних послуг", - підкреслюють у МОЗ.

Там додають, що ті медзаклади, що діють в формі установи, матимуть змогу здійснювати додаткову господарську діяльність, відповідно до їх статутів, самостійно встановлюючи плату за неї.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт, а також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну.