Медицинские услуги без направления врача в государственной больнице станут платными: детали

Кабинет министров утвердил перечень случаев, в которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, не покрываемым программой медицинских гарантий.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что соответствующее постановление «Некоторые вопросы предоставления услуг медицинского обслуживания населения за плату от юридических и физических лиц» было принято на заседании Кабинета Министров Украины.

Постановление вступит в силу 1 января 2025 года.

В Минздраве объясняют, что принятое Правительством решение о платных медицинских услугах является необходимым шагом, направленным на увеличение прозрачности медицинской системы, а также систематизацию и нормирование финансовых поступлений украинских медучреждений.

"Это будет способствовать сокращению неформальных платежей и уменьшению случаев коррупционных нарушений, поскольку каждый пациент будет четко знать, что покрывается и что не покрывается программой медицинских гарантий. Стоимость платных услуг будет оплачиваться на официальный счет больницы по четко определенному тарифу., которые якобы не покрываются государством, и другие способы мошеннического вымогательства средств с пациентов должны остаться в прошлом. Медицинские учреждения имеют достаточно времени, чтобы сформировать перечни и должным образом проинформировать пациентов.

В каких случаях украинцам нужно будет платить в госбольницах

Как сообщают в Минздраве, пациенты или другие физические и юридические лица будут полностью оплачивать медицинские услуги в следующих случаях:

обращение пациента без направления врача, кроме случаев, когда направление не требуется в соответствии с законодательством;

предоставление медуслуг заведениями здравоохранения по договорам с юридическими лицами;

предоставление медуслуг в учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами пациентам, не относящимся к прикрепленному контингенту;

предоставление медуслуг, которые не покрываются по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Таким образом, принятое постановление позволит четко определить, какие медицинские услуги покрываются по программе медицинских гарантий, а какие нет.

Случаи, при которых пациенты будут производить оплату только за дополнительные услуги

К моменту вступления постановления в силу Минздрав планирует четко определить перечень услуг, который гарантируется каждому пациенту, другие медицинские услуги могут предоставляться платно.

Также постановление определяет случаи, при которых пациенты будут производить оплату только за дополнительные услуги, сама же стоимость медицинской услуги будет покрываться за счет программы медицинских гарантий. Речь идет о:

предоставление медуслуг по месту жительства (дома) или пребывания пациента при условии, если это пожелание пациента, а не обусловлено его медицинским состоянием;

возможность самостоятельно выбрать лечащего врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационарных условиях;

пребывание в палате с повышенным комфортом и сервисом по запросу пациента.

Кроме того, все учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности должны обнародовать на своих официальных сайтах и разместить на информационных стендах в помещениях больниц полную информацию с перечнем платных медицинских услуг с указанием их стоимости, а также полный перечень предоставляемых безвозмездных медицинских услуг. внутри программы государственных гарантий обслуживания населения.

"Предоставление платных медицинских услуг должно обязательно оформляться соответствующими подтверждающими документами и вноситься в электронную систему здравоохранения с указанием источника оплаты, а расчет осуществляется исключительно в безналичной форме. Учреждения здравоохранения смогут самостоятельно определять стоимость платных медицинских услуг", - подчеркивают в Минздраве.

Там добавляют, что медучреждения, действующие в форме учреждения, будут иметь возможность осуществлять дополнительную хозяйственную деятельность, согласно их уставам, самостоятельно устанавливая плату за нее.

Напомним, в приложении "Дія" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент, а также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действительную.