В Украине на 130 заведениях первичной медицинской помощи установят солнечные электростанции

В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка будут закуплены и установлены на 130 заведениях предоставления первичной медицинской помощи фотовольтаические электростанции.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Речь идет о целых комплектах из солнечных панелей, инверторов и аккумуляторных батарей, которые обеспечат в будущем стабильность работы учреждений здравоохранения.

Где установят

Планируется, что оборудование будет установлено в Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Таким образом, как отмечают в Минздраве, охватывается большинство регионов подконтрольной Украине.

Установить солнечные электростанции планируется в течение пяти месяцев.

В ведомстве подчеркивают, что наличие фотовольтаических электростанций позволит больницам использовать солнечную энергию как источник питания, а также накапливать ее. Установка таких станций позволит медучреждениям значительно экономить расходы на электроэнергию и направить эти средства на другие нужды.

Больницы смогут продавать избыток электроэнергии

В соответствии с внесенными изменениями в Закон Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы медучреждения смогут реализовывать механизм активного потребителя электроэнергии.

"Обычно больницы производят электроэнергию для собственных нужд. Однако теперь в часы, когда электроэнергии будет производиться больше, чем потребляется, ее избыток может продаваться в сеть", - подчеркивают в Минздраве.

По алгоритму питание будет происходить благодаря электрической энергии, которую будут генерировать фотовольтаические панели. Избыток производимой энергии будет накапливаться в аккумуляторных батареях и использоваться в то время, когда генерации от фотовольтаических панелей будет недостаточно.

Также возможен вариант зарядки аккумуляторных батарей от внешней сети или бензинового или дизельного генератора в зимнее время и при отсутствии внешней сети.

Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.

Украина получила более 5,8 тысяч солнечных панелей для больниц

В рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.