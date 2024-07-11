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В Украине на 130 заведениях первичной медицинской помощи установят солнечные электростанции
В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка будут закуплены и установлены на 130 заведениях предоставления первичной медицинской помощи фотовольтаические электростанции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Речь идет о целых комплектах из солнечных панелей, инверторов и аккумуляторных батарей, которые обеспечат в будущем стабильность работы учреждений здравоохранения.
Где установят
Планируется, что оборудование будет установлено в Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Таким образом, как отмечают в Минздраве, охватывается большинство регионов подконтрольной Украине.
Установить солнечные электростанции планируется в течение пяти месяцев.
В ведомстве подчеркивают, что наличие фотовольтаических электростанций позволит больницам использовать солнечную энергию как источник питания, а также накапливать ее. Установка таких станций позволит медучреждениям значительно экономить расходы на электроэнергию и направить эти средства на другие нужды.
Больницы смогут продавать избыток электроэнергии
В соответствии с внесенными изменениями в Закон Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы медучреждения смогут реализовывать механизм активного потребителя электроэнергии.
"Обычно больницы производят электроэнергию для собственных нужд. Однако теперь в часы, когда электроэнергии будет производиться больше, чем потребляется, ее избыток может продаваться в сеть", - подчеркивают в Минздраве.
По алгоритму питание будет происходить благодаря электрической энергии, которую будут генерировать фотовольтаические панели. Избыток производимой энергии будет накапливаться в аккумуляторных батареях и использоваться в то время, когда генерации от фотовольтаических панелей будет недостаточно.
Также возможен вариант зарядки аккумуляторных батарей от внешней сети или бензинового или дизельного генератора в зимнее время и при отсутствии внешней сети.
Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.
Украина получила более 5,8 тысяч солнечных панелей для больниц
В рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.
Энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.