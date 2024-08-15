В Україні урегулювали порядок створення спеціалізованих медзакладів у разі карантину

Уряд ухвалив постанову, яка регулює порядок створення тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом, які функціонуватимуть у разі оголошення карантину.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Підстав для оголошення карантину в Україні немає

У відомстві підкреслюють, що наразі підстав для оголошення карантину в країні немає, однак у разі потреби створення та функціонування тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом регулюватиметься порядком, зазначеним у документі.

Зокрема, це стосується:

встановлення вимог до приміщень, в яких за потреби відповідно до рішення про встановлення карантину утворюються спеціалізовані лікарні/шпиталі, ізолятори та обсерватори;

визначення категорій осіб, які підлягають розміщенню до спеціалізованих лікарень/шпиталів, ізоляторів та обсерваторів;

визначення механізму залучення медичних та немедичних працівників до роботи у спеціалізованих лікарнях/ шпиталях, ізоляторах та обсерваторах.

Спеціалізовані лікарні розгорнуть у разі спалахів інфекційних хвороб

Як уточнюють у МОЗ, порядок, затверджений постановою, забезпечує оперативне реагування на надзвичайні ситуації в системі громадського здоров’я.

У відомстві зазначили, що тимчасові спеціалізовані лікарні можуть бути розгорнуті в разі спалахів інфекційних хвороб із метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам та у разі необхідності проведення заходів для запобігання поширення інфекційної хвороби.

В Україні зросла кількість хворих на COVID у майже 6 разів

Протягом місяця в Україні зросла кількість захворювань на коронавірус, повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, у липні було майже 12 тис. таких випадків, коли у червні - близько 2 тис.

Зараз близько 2,5 тис. громадян, які захворіли на COVID, перебувають на стаціонарному лікуванні.

Кузін підкреслив, відповідно до прогнозів, зростання захворюваності на ковід триватиме у серпні та протягом вересня. У перші два місяці осені почнуть циркулювати інші респіраторні інфекції, які, за словами заступника міністра, обмежать циркуляції коронавірусної інфекції.

Кузін наголосив, що зараз в Україні є близько 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу, водночас вона наявна і для дітей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив перелік випадків, за яких заклади охорони здоровʼя державної та комунальної форми власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій.