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Армия РФ обстреляла Харьковщину: есть жертвы и раненые

Армия РФ обстреляла Харьковщину: есть жертвы и раненые

Российские оккупационные войска 8 февраля атаковали пгт Двуречная в Харьковской области, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В пгт Двуречная Купянского района в течение дня под артиллерийским обстрелом находились жилые дома. Около 14:00 от ранений погибли два гражданских человека: 48-летний мужчина и женщина 45 лет", - отметил он.

По его словам, в Чугуевском районе в результате обстрелов ранены пять человек.

В Волчанске артиллерийским огнем повреждено по меньшей мере 7 многоквартирных и 2 частных жилых дома.

На местах работают спасатели.

Напомним, 7 февраля около 23:00 враг нанес ракетный удар по центру Харькова. 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности.

Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также зафиксированы попадания в землю на территории Центрального парка города. 

Автор:
Нина Комащенко