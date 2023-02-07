Оккупанты ударили по Харькову 6-ю ракетами

Российские войска 7 февраля нанесли ракетные удары по Харькову. Попадание зафиксировано в центральной части города.

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Об этом сообщили глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

"Шесть "прилетов" по Харькову. Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", — рассказал городской голова.

Синегубов уточнил, что российские военные запустили по Харькову С-300. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее, 5 февраля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Тогда одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.

За несколько дней до этого из-за обстрелов в Купянске была повреждена инфраструктура гражданского предприятия.