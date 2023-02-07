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Оккупанты ударили по Харькову 6-ю ракетами
Российские войска 7 февраля нанесли ракетные удары по Харькову. Попадание зафиксировано в центральной части города.
Об этом сообщили глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.
"Шесть "прилетов" по Харькову. Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", — рассказал городской голова.
Синегубов уточнил, что российские военные запустили по Харькову С-300. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее, 5 февраля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Тогда одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.
За несколько дней до этого из-за обстрелов в Купянске была повреждена инфраструктура гражданского предприятия.