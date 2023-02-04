Оккупанты обстреляли Харьковщину: повреждены дома и инфраструктура предприятия

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. За сутки 3 февраля враг нанес удары по городам и селам Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под огнем были: Волчанск, Купянск, Двуречная, Огурцово и другие населенные пункты.

В Купянске в результате обстрелов повреждена инфраструктура гражданского предприятия.

В пгт Двуречная зафиксировано прямое попадание в квартиру на втором этаже жилого дома. Также повреждены частные дома, хозпостройки. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, по уточненной информации, в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме пострадали 8 подростков. У 7 детей осколочные ранения. Еще у одной девочки психологическая травма – острая реакция на стресс. Состояние пострадавших легкое, их жизни угрозы нет. Однако всех детей госпитализировали.

Напомним, в деоккупированном Изюме Харьковской области 3 февраля, около 20:00, подростки 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Первоначально сообщалось о 7 пострадавших в результате взрыва.