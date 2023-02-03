В Изюме семеро подростков 14-17 лет пострадали в результате подрыва мины

В деоккупированном Изюме Харьковской области 3 февраля, около 20:00, 7 подростков 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Дети пострадали в результате взрыва.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Выяснилось, что осколочные ранения получили 3 парня и 4 девушки. Это произошло вследствие пренебрежения правил поведения с подозрительными предметами.

Один из подростков поднял фрагмент мины с земли и бросил рядом с другими — мина сдетонировала.

"В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако 5 из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет", — рассказал Синегубов.

Он еще раз напомнил о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины.

"В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции", - подчеркнул глава ОВА.

Российская Федерация своим вторжением создала в Украине самое большое минное поле в мире. Площадь минирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводятся работы по разминированию.

Кроме минирования полей, населенных пунктов, дорог, в Украине заминирована часть побережья, в частности в Одесской области. Недавно подразделение военно-морские силы Вооруженных сил Украины обезвредило морскую мину, плававшую у одного из пляжей региона.