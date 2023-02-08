Оккупанты ударили ракетами по Центральному парку Харькова (ФОТО, ВИДЕО)

Армия РФ за прошедшие сутки обстреливала Волчанск, Купянск, Двухлетнюю, Стрелечу, Ветеринарное и другие населенные пункты Харьковской области. Также оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Попадание зафиксировано в центральной части города.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вчера около 23:00 враг нанес ракетный удар по центру Харькова. 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности.

Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается.

В течение суток враг также массированно обстреливал Волчанск, Купянск, Двухлетнюю, Стрелечу, Ветеринарное и другие близкие к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

В Волчанске в результате артобстрела получили ранения и была госпитализирована девушка 16 лет, 74-летняя женщина, к сожалению, погибла.

Повторные повреждения в результате обстрела получила городская больница Волчанская, произошел пожар. Один из осколков попал в автомобиль "скорой", которая везла пациента.

Кроме того, в Купянске обстрелами разрушены 6 и повреждены 10 гаражей, произошли пожары.

Отметим, 6 февраля в Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в городскую больницу. Горела крыша на площади 150 м.кв.