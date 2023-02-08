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Россияне нанесли ракетные удары по Черниговской области. Под завалами могут быть люди

Россияне нанесли ракетные удары по Черниговской области. Под завалами могут быть люди

Военные Российской Федерации нанесли ракетные удары по Семеновской громаде Черниговской области. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения. 

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Об этом сообщили пресс-службы Черниговской ОВА и оперативного командования "Північ".

Фото 2 — Россияне нанесли ракетные удары по Черниговской области. Под завалами могут быть люди
Спасатели разыскивают людей под завалами в Семеновской громаде. Фото: Facebook ОК "Північ"

Двух раненых гражданских доставили в медицинские заведения. Не уточняется, во что именно попали ракеты. Но, по предварительной информации, под завалами могут находиться три человека.

Враг использовал 2 ракеты типа "воздух-земля". На месте попадания ракет работают спасатели.

Накануне, 1 февраля четыре человека погибли в результате попадания 120-миллиметровой мины в погреб частного дома в селе Елино Сновской громады, расположенном в 3 километрах от российской границы.

Автор:
Вита Молодан