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Россияне нанесли ракетные удары по Черниговской области. Под завалами могут быть люди
Военные Российской Федерации нанесли ракетные удары по Семеновской громаде Черниговской области. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.
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Об этом сообщили пресс-службы Черниговской ОВА и оперативного командования "Північ".
Двух раненых гражданских доставили в медицинские заведения. Не уточняется, во что именно попали ракеты. Но, по предварительной информации, под завалами могут находиться три человека.
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Накануне, 1 февраля четыре человека погибли в результате попадания 120-миллиметровой мины в погреб частного дома в селе Елино Сновской громады, расположенном в 3 километрах от российской границы.