Россияне нанесли ракетные удары по Черниговской области. Под завалами могут быть люди

Военные Российской Федерации нанесли ракетные удары по Семеновской громаде Черниговской области. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

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Об этом сообщили пресс-службы Черниговской ОВА и оперативного командования "Північ".

Спасатели разыскивают людей под завалами в Семеновской громаде. Фото: Facebook ОК "Північ"

Двух раненых гражданских доставили в медицинские заведения. Не уточняется, во что именно попали ракеты. Но, по предварительной информации, под завалами могут находиться три человека.

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Враг использовал 2 ракеты типа "воздух-земля". На месте попадания ракет работают спасатели.

Накануне, 1 февраля четыре человека погибли в результате попадания 120-миллиметровой мины в погреб частного дома в селе Елино Сновской громады, расположенном в 3 километрах от российской границы.