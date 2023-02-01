Четверо человек погибли из-за обстрела приграничного села в Черниговской области

Четыре человека погибли 1 февраля в результате попадания 120-миллиметровой мины в погреб частного дома в селе Елино Сновской общины, расположенном в 3 километрах от российской границы.

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Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, еще один мужчина получил ранения и доставлен в лечебное учреждение.

Отметим, что перед этим в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщили о трех погибших и одном раненом в результате указанного обстрела.

По данным военных, в период с 15:10 до 15:40 было зафиксировано 14 минометных "прилетов" в районе села Елино, при этом потерь среди личного состава и военной техники не было.

Кроме того, сообщалось, что в период 14:50 до 15:30 поступила информация о 17 приходах, также из вероятно из миномета калибра 120 миллиметров, в районе села Студенок Эсманской общины Сумской области, непосредственно граничащего с территорией РФ.

Потери среди военных и их техники в этом случае также не зафиксированы, а относительно потерь среди местного населения или повреждений гражданской инфраструктуры отмечалось, что информация уточняется. Обновленных данных, впрочем, пока не сообщалось. Фото обоих происшествий тоже не публиковались.

Напомним, что в селе Студенок недавним минометным обстрелом был полностью разрушен один из домов и еще с десяток повреждены, однако находившийся в этом доме парень выжил и был госпитализирован с осколочными ранениями.