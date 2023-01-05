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Оккупанты обстреляли Сумщину и Черниговщину

Оккупанты обстреляли Сумщину и Черниговщину

Российские военные обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"Враг нанес огненное поражение с применением ПТРК, минометов, ствольной артиллерии и ВОГОв. Под вражеским огнем оказались 3 общины Сумщины и 1 община Черниговщины", - сказано в сообщении.

Согласно ему, обстрелы велись из российских населенных пунктов Дроновка, Погар, Случевск, Леднев, Гудовка, Зноб и Краснооктябрьский.

В результате обстрела повреждена линия электропередач.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации за сутки 4 января нанесли удары по Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областям. Также 4 января россияне 48 раз обстреляли Херсонщину .

Автор:
Степан Крьока