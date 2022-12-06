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Армия РФ обстреляла здание Херсонского водоканала. Один человек погиб
Российские войска 6 декабря нанесли удар по зданию Херсонского водоканала, в результате обстрела там возник пожар.
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Об этом сообщили заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко и пресс-служба Херсонского городского совета.
Снаряды также попали и в жилые дома, расположенные рядом. По предварительной информации, погиб один работник предприятия. Спасатели прибыли на место для ликвидации пожара.
Отметим, с 20 ноября по 4 декабря в Херсоне было зафиксировано 169 "прилетов", погибли за это время 19 человек, а еще 39, из которых один ребенок, пострадали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
5 декабря под вражеским огнем также оказались жилые кварталы Херсона. Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города.