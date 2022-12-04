Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть погибший

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. В результате чего за прошедшие сутки, 3 декабря, один человек погиб и еще двое получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг стрелял из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области. За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - отметил он.

В частности, рашисты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона, есть попадание в частные и многоквартирные дома. Также повреждена и другая гражданская инфраструктура города.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 2 декабря обстреляла жилые кварталы Херсона. В частности, оккупанты попали в онкологический диспансер.