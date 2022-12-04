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Оккупанты обстреляли Харьковщину: повреждена транспортная инфраструктура
Российские оккупанты снова наносят артиллерийские и ракетные удары по Купянску и району. В результате обстрелов повреждена транспортная инфраструктура.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортную инфраструктуру", - отметил он.
По его словам, в ночь на 4 декабря оккупанты ударили ракетами С-300 по Шевченковской громаде, в результате чего там повреждены окна и крыши в 5 частных домах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской громады и Харьковского района, а также Изюмщине. Обошлось без пострадавших.
Напомним, российские оккупационные войска 2 декабря обстреляли четыре района Харьковской области, в результате чего повреждены здания.