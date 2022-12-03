Оккупанты снова обстреляли Херсон, попали в онкодиспансер

Армия страны-агрессора РФ 2 декабря снова обстреляла жилые кварталы Херсона. В частности, оккупанты попали в онкологический диспансер.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисты обстреляли жилые кварталы Херсона, из-за вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер", - отметил он.

По его словам, всего за минувшие сутки, 2 декабря, оккупанты 28 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Из-за обстрелов российских оккупантов ранен один человек.

Напомним, российские оккупационные войска 1 декабря 42 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего три человека погибли, еще 7 получили ранения.