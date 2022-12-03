Эвакуация с левого берега: в Херсонской области на три дня частично сняли запрет на пересечение Днепра

В Херсонской области с 3 по 5 декабря частично сняли запрет на пересечение Днепра. Это необходимо для эвакуации украинцев с левого берега из-за возможной активации боевых действий.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно, будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию. Эвакуация необходима через возможную активизацию боевых действий на этой территории", - отметил он.

По его словам, для этого сняли запрет на пересечение реки Днепр на участке Речной вокзал в светлое время суток.

Отмечается, что при эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что пациентов больниц Херсона эвакуируют в другие города Украины из-за постоянных российских обстрелов.