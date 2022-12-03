Евакуація з лівого берега: на Херсонщині на три дні частково зняли заборону на перетин Дніпра

У Херсонській області з 3 по 5 грудня частково зняли заборону на перетин Дніпра. Це необхідно для евакуації українців з лівого берега через можливу активацію бойових дій.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно, триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію. Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території", - зазначив він.

За його словами, для цього зняли заборону на перетин річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби.

Наголошується, що під евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що пацієнтів лікарень Херсона евакуюють в інші міста України через постійні російські обстріли.