В результате российских обстрелов погибли двое жителей Херсонщины

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. За минувшие сутки погибли два человека.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области рашисты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По словам главы области, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города.

К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. В результате российских обстрелов двое жителей Херсонщины погибли.

Отметим, с 20 ноября по 4 декабря (на 14:00) в Херсоне было зафиксировано 169 "прилетов", погибли за это время всего 19 человек, а еще 39, из которых один ребенок, пострадали.