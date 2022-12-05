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В результате российских обстрелов погибли двое жителей Херсонщины
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. За минувшие сутки погибли два человека.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области рашисты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.
По словам главы области, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города.Подписывайтесь на наш YouTube канал
К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. В результате российских обстрелов двое жителей Херсонщины погибли.
Отметим, с 20 ноября по 4 декабря (на 14:00) в Херсоне было зафиксировано 169 "прилетов", погибли за это время всего 19 человек, а еще 39, из которых один ребенок, пострадали.